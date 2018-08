Toninelli | il ponte lo facciamo noi

Genova - Toninelli : 'Autostrade metta i soldi - il Ponte lo ricostruiamo noi' : Autostrade procuri i fondi, ma il Ponte di Genova sia ricostruito dal Governo. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è tornato a parlare del Ponte di Genova: ' Autostrade i soldi li mette, ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Chi accusa questo governo dovrebbe vergognarsi”. Bagarre in Commissione : “Dopo 20 anni di segretezza, il ministero pubblicherà le convenzioni. Entro domani saranno pubblicati tutti gli atti delle concessioni autostradali”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in audizione nelle commissioni riunite alla Camera. “E chi accusa questo governo dovrebbe vergognarsi” ha detto scatenando al rivolta delle opposizioni L'articolo Ponte Morandi, Toninelli: “Chi ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Non lo faremo ricostruire a chi lo ha fatto crollare. Gronda? Sbaglia chi la collega con la tragedia” : Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli chiude una turbolenta audizione con le commissioni VIII riunite di Camera e Senato: “Il Ponte Morandi non lo faremo ricostruire a chi lo ha fatto crollare. Il giorno dell’immane catastrofe è stato detto che era tutto a posto. Possono iniziare a versare un’infinitesima parte del risarcimento. Dovranno mettere i soldi. Il Ponte sarà ricostruito con il timbro dello ...

Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Toninelli : Fincantieri ricostruirà ponte : 21.28 "Non faremo ricostruire il ponte Morandi a chi l'ha fatto crollare". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in sede di replica, nel corso dell'audizione in commissione alla Camera. "Sarà Fincantieri con Cassa depositi e prestiti che dovranno ricostruire con il timbro dello Stato", ha detto il ministro. Toninelli ha aggiunto che "entro domani saranno pubblicati tutti "gli atti delle concessioni ...

Ponte Morandi - Di Maio e Toninelli : “Lo ricostruirà Fincantieri”. Toti : “Spetta ad Autostrade - ma auspico collaborazione” : L’idea era stata lanciata dall’amministratore delegato Giuseppe Bono negli scorsi giorni. Ed è piaciuta al governo. Che prima ha parlato in maniera sibillina di “un’azienda di Stato” e poi ha chiarito che la ‘prescelta’ per la ricostruzione del Ponte Morandi, almeno nelle intenzioni, è proprio Fincantieri. Una soluzione che non dispiace anche al governatore della Liguria e commissario per ...