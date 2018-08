Titoli di Stato | perché improbabile Usa e Cina in campo

Tesoro - in asta fino a 9 - 5 miliardi di euro di Titoli di Stato : Ammonta fino ad un massimo di 9,5 miliardi di euro l'importo di titoli di Stato a medio-lungo termine che il Ministero dell'Economia e delle Finanze metterà all'asta il prossimo 30 agosto 2018

Russia - ministero Finanze annuncia misure contro eventuali sanzioni USA su Titoli di stato - : "Abbiamo un intero pacchetto di misure su come agire se verranno adottate queste decisioni", ha affermato il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov citato dai media russi. Allo stesso tempo il ...

Al via la visita di Giovanni Tria in Cina : "Non cerco compratori per i Titoli di Stato - non c'è questo problema" : Giovanni Tria arriva in Cina e smonta la "tesi", "sostenuta in questi giorni dalla stampa italiana", secondo la quale il paese asiatico sarebbe un nuovo investitore del debito italiano. Tesi che, dice il ministro dell'Economia in un'intervista al quotidiano cinese Guangming, "non corrisponde al mio pensiero".Nei prossimi giorni il titolare del Mef intratterrà una serie di colloqui con autorità e investitori sia a Pechino che a ...

Titoli di stato : quotazioni Bund resteranno ancora 'bloccate' - : Sul fronte del mercato primario oggi non sono attesi collocamenti significativi, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze annuncerà i dettagli dell'asta di Btp e CCTeu di giovedì 30 agosto.

Allarme rosso sui Titoli di Stato : investitori stranieri in fuga : Gli sforzi del ministro dell"Economia Giovanni Tria potrebbero non bastare a tenere a bada i mercati finanziari. Tutto il governo teme una tempesta sul nostro debito a partire dalla fine del mese. Ma già dall"inizio dell"estate i segnali sono chiari. Ieri il Financial Times ha di nuovo acceso il faro sull"Italia, denunciando un calo record di 38 miliardi di asset sovrani italiani in mano a investitori esteri. Sulla base di dati Bce, insomma, il ...

Meno 38 miliardi. La fuga record degli stranieri dai Titoli di Stato : ... e nel frattempo il governo promette di andare allo scontro con l'Europa per ottenere un aumento del deficit ben oltre lo 0,9 per cento scritto nell'ultimo Documento di economia e finanza. Il ...

Titoli di Stato - investitori esteri in fuga dal debito tricolore : Secondo l'FT l' attenzione degli investitori è molto focalizzata sulle prospettive economiche e fiscali della terza economia dell'Eurozona e sulla nuova Legge di bilancio , la cui bozza dovrebbe ...

Titoli di Stato italiani - Ft : aumentano vendite investitori esteri : Roma, 22 ago., askanews, - Continua l'esodo degli investitori stranieri dal mercato obbligazionario italiano con le vendite nette del debito sovrano del Paese a un livello record per il secondo mese ...

Titoli di Stato - lo spread apre in calo a 269 punti : rendimento oltre il 3 per cento : Lo spread BTP/BUND recuper in avvio grazie all'allentamento delle tensioni finanziarie in Turchia e al conseguente recupero della lira turca sui mercati valutari. Il differenziale di rendimento tra il ...

Turchia - crolla la Borsa e affondano lira e Titoli di Stato : Roma, 13 ago., askanews, - I mercati ignorano le parole della banca centrale della Turchia. Il tentativo di rassicurare gli investitori è caduto nel vuoto e gli indicatori finanziari turchi vivono un'...

Titoli Stato : assegnati 6 miliardi di Bot annuali - tasso al top da 2014 : Sono stati assegnati 6 miliardi di Bot annuali con scadenza 14 agosto 2019 a fronte di una domanda di 10,7 miliardi di euro. In forte risalita il rendimento allo 0,679%, ai massimi da gennaio 2014, in ...