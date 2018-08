Timori per revisione concessioni mettono ko titoli Atlantia e A2A

Genova - allarme meteo : previste forti raffiche di vento - Timori per i monconi del ponte : Regione e Comune premono per l'abbattimento, ma la procura frena. Ancora polemiche sugli ispettori ministeriali. Dopo la rimozione, il capo della commissione, Ferrazza, si sfoga: Contro di me un ...

Bond Atlantia ai minimi storici - Timori per la riapertura di Piazza Affari : Scivolano ai minimi storici i Bond di Atlantia, la società dei Benetton proprietaria di Autostrade per l'Italia. Dopo il disastro del Ponte Morandi e le minacce del governo di ritirare le concessioni, le obbligazioni con scadenza luglio 2027 cedono il 4,01% a 92,8 mentre il Bond da 700 milioni con scadenza settembre 2029 scivola del 4,3% a 91,79. I credit default swap, gli strumenti che assicurano contro un default del debito di Atlantia, ...

Sorpresa : raddoppiano i risparmi delle famiglie - ma crescono i Timori per le pensioni : In 20 anni le masse finanziarie hanno raggiunto i 4.400 miliardi di euro. Italiani "formiche" nonostante la crisi? Secondo i...

Decreto Dignità al rush finale. I Timori dei mercati per il bilancio italiano : Banca d'Italia: 'Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia' 'L'economia italiana in breve'. - 8.45. Parigi. Produzione industriale a giugno in Francia. - 10. Roma. L'Istat ...

Borse movimentate - Timori per il Nasdaq : Da sottolineare, a proposito dell'indice più vecchio del mondo, il clamoroso testa-coda fra i due titoli del comparto petrolifero: Chevron, +2,0%, ed Exxon, -2,4%,. Ma torniamo nella nostra Europa, ...

Indice dollaro riduce rialzo dopo Pil Usa - Timori per dazi : L'Indice del dollaro contro un paniere di valute ha azzerato il precedente rialzo, piombando temporaneamente in negativo, dopo che i dati sul Pil hanno mostrato che l'economia Usa è cresciuta al ritmo maggiore di quasi quattro anni nel secondo trimestre, senza che questo riuscisse tuttavia a placare i timori di un rallentamento dovuto ai dazi.

I Timori di Torino per il domani - con Fca senza Sergio Marchionne : Cosa accadrà ora a Torino? Una città e le sue istituzioni più rappresentative guardano con preoccupazione al futuro in casa Fca all'indomani del passaggio di consegne del gruppo dalle mani di Sergio Marchionne a quelle di Mike Manley. Un passaggio anticipato, rispetto ai tempi previsti, per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne che ha guidato l'azienda negli ultimi 14 anni.La nomina di un ...

I Timori per la crescita nel 2019 spingono Tria a chiedere più flessibilità a Bruxelles : C'è un timore che rischia di assumere le sembianze di una zavorra sui conti pubblici italiani, già appesantiti da impegni inderogabili, e questo timore si chiama crescita più bassa del previsto nel 2019. A caricarsi sulle spalle questo timore è il ministro dell'Economia Tria, a cui spetta il compito assai complesso di tenere le finanze in ordine e allo stesso tempo di dare spazio al programma, costoso, targato Lega-5 ...

Tria : 2019 - Timori per la crescita ma la flat tax si farà : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alla Commissione Finanze del Senato. L'obiettivo è quello di mettere in essere 'azioni strutturali fortemente orientate a rendere la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e i Timori per i dazi Usa (12 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 04:39:00 GMT)

Wall Street : apre a -0 - 67% - Timori per nuove guerre commerciali : ... Wilbur Ross, ha detto che anche se il mercato dovesse continuare a perdere quota la Casa Bianca non cambiera' le sue posizioni su come cambiare i rapporti commerciali con le altre economie del mondo.

Sterlina scivola a minimo in sette mesi per Bank of England e Timori Brexit : La Sterlina è scesa al minimo in sette mesi nei confronti del dollaro, nella sessione odierna, dopo che il vice governatore della banca centrale del Regno Unito, Jon Cunliffe, ha lanciato un allarme ...

Tour de France - Froome al via tra le polemiche : "Timori per la sua incolumità" : La partecipazione, ormai certa, di Chris Froome al Tour de France 2018: il giudizio sulla sua positività al salbutamolo (non negatività riscontrata durante un test antidoping all’ultima Vuelta di Spagna)...

Btp deboli in attesa aste - offerta Spagna; perdurano Timori politica : Inizio di settimana all'insegna della debolezza per il secondario italiano, su cui continuano a pesare i timori degli investitori per le politiche economiche promesse dal governo Lega-M5S.