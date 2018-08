Theresa May : "Brexit senza un accordo non è la fine del mondo" : La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May . Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi "non sarebbe poi la fine del mondo". Lo ...

Theresa May vuole il satellite britannico : ... il ministro del Commercio e dell'Industria Greg Clark ha dichiarato che questo rappresenta l'inizio di una nuova era spaziale britannica, che nel prossimo decennio contribuirà all'economia del paese ...

Brexit - la difficile partita di Theresa May : L'immigrazione è un motore essenziale dell'economia britannica. Un recente rapporto del Comitato consultivo sulla migrazione ha interpellato oltre 400 datori di lavoro sulla questione e la maggior ...

Brexit : perché Theresa May non può ottenere un buon accordo : Con l'UE in posizione di forza, all'Inghilterra non resta che cercare, con scarso successo, di limitare i danni

Theresa May in vacanza in Italia : sceglie il Lago di Garda e Sirmione si "blinda" : Il debole di Theresa May per l"Italia e, soprattutto, il Lago di Garda. Già, perché proprio come lo scorso anno il premier della Gran Bretagna ha scelta Sirmione per le sue vacanze estive. Una settimana di pausa, o meglio break (per dirla all"inglese), che la May sta trascorrendo da sabato 28 luglio con il marito, scortata da una schiera di bodyguard e agenti 007 che di fatto hanno blindato il piccolo comune bresciano, al confine con il Veneto.È ...

Theresa May in vacanza (di nuovo) sul Lago di Garda. FOTO : Theresa May in vacanza (di nuovo) sul Lago di Garda. FOTO La premier britannica è in Italia per un periodo di relax e, come l’estate scorsa, ha scelto la sponda bresciana del Lago. Accompagnata dal marito Philip, starà a Sirmione per una settimana. Oggi si è concessa una passeggiata a Desenzano del Garda. LA ...

I consigli di Salvini a Theresa May e i suoi giudizi sulla Ue : Londra, 29 lug., askanews, - Il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini ha consigliato alla premier britannica Theresa May di mostrarsi più dura nei negoziati con Bruxelles sulla Brexit, se non ...

Salvini a Theresa May : "Più dura nelle trattative con l'Ue" : Matteo Salvini si rivolge direttamente a Theresa May in un'intervista al Sunday Times e parla della Brexit . 'La mia esperienza al Parlamento europeo mi dice che o ti imponi o ti raggira', dice il ...

Theresa May si prende la Brexit : "Guiderò io i negoziati con l'Ue" : Theresa May rompe gli indugi: ai negoziati con l'Unione europea sulla Brexit ci penserà lei ed non il ministro per l'uscita del Regno Unito dall'Ue, Dominic Raab. La premier britannica, preoccupata dalle recenti evoluzioni sul negoziato con Bruxelles, ha deciso una soluzione drastica, limitando il potere del segretario di Stato per la Brexit, che farà le sue veci quando sarà opportuno. "È essenziale che il governo si organizzi nel modo più ...

Theresa May - Brexit : "Pronti a no-deal" : "Siamo pronti per uno scenario no-deal". Così il premier inglese Theresa May sulla Brexit affermando che

Brexit - Ue : “Pronti a fallimento accordo”/ Ultime notizie : Theresa May ottimista - “abbiamo fatto progressi” : Brexit, Ue avvisa: “Pronti anche a nessun accordo”. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Le Ultime notizie sulla trattativa(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:24:00 GMT)

Brexit - Theresa May : “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” : Brexit, Theresa May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” Brexit, Theresa May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” Continua a leggere L'articolo Brexit, Theresa May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” proviene da NewsGo.

Finale Wimbledon – Da William e Kate a Theresa May : le istituzioni britanniche assistono a Anderson-Djokovic [GALLERY] : Le principali istituzioni politiche britanniche, da William e Kate a Theresa May, hanno presenziato alla finalissima maschile di Wimbledon fra Anderson e Djokovic Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella Finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il ...

Brexit - la rivelazione di Theresa May : “Trump mi ha detto che dovrei fare causa all’Ue” : Non sorprende il consiglio che Donald Trump avrebbe dato alla premier britannica Theresa May durante l’incontro ufficiale a Londra: fare causa all’Unione Europea. Parlando con la Bbc May ha raccontato che, durante il vertice, il presidente Usa le ha detto di non continuare a negoziare per la Brexit. La premier, che ha perso ben due ministri del suo governo perché il piano elaborato è apparso ai conservatori troppo arrendevole, ha ...