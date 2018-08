The Killers | video “Wonderful Wonderful” Il tributo a Bob Marley e a Redemption Song

The Killers - carica e adrenalina per la decima edizione del Rock in Roma : ... nonostante ciò il suo ciuffo rimane immobile senza accusare alcun colpo: i miracoli della scienza Il momento più emozionante viene annunciato da una voce robotica che si domanda 'Are We Human?', ...

I-Days 2018 al via con The Killers e Liam Gallagher : biglietti e line up del Festival a Milano : L'edizione 2018 degli I-Days è in programma dal 21 al 24 giugno a Milano. Quest’anno l’evento si sposta nella ben più accogliente Area Expo - Experience Milano per un totale di quattro giorni all’insegna della migliore musica internazionale. L’ampia line-up è ricca di artisti solisti e band di rilievo. I-Days 2018 si apre con The Killers, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, X Ambassadors e Slydigs attesi nella serata inaugurale del 21 ...