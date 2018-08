Tevez e Boca ai ferri corti L' Apache ai margini | Lo vogliono fare fuori

Tevez sbaglia - Pavon per fortuna no : il Boca comincia con una vittoria. Pari tra Huracan e River Plate : Carlos Tevez fallisce un rigore nella vittoria del Boca all’esordio contro il Cordoba, il River invece non va oltre il Pari contro l’Huracan Esordio con vittoria per il Boca Juniors, non va invece oltre lo 0-0 contro l’Huracan il River Plate, è il responso della prima giornata della Superliga argentina. I campioni in carica del Boca battono 1-0 il Talleres di Cordoba grazie a un gol realizzato alla ‘Bombonera’ ...