Tesoro - rendimenti in crescita all'1 - 27% in asta CTZ : Il Tesoro ha collocato questa mattina, 28 agosto 2018, 1,7 miliardi di CTZ a 24 mesi con scadenza al 30 marzo 2020 . Il collocamento ha sollecitato una grande richiesta per 3,28 miliardi , con un ...

BTp - il Tesoro colloca 6 miliardi. I rendimenti tornano a salire : Il dato finanziario più forte dell’asta di ieri - con cui il Tesoro ha collocato complessivamente 7,5 miliardi fra BTp a 5 e 10 anni e CcTeu - è il rialzo dei tassi sulla parte lunga della curva. Il BTp decennale è stato venduto al 2,87%, 10 punti base in più rispetto alla precedente analoga emissione. Il rendimento netto si attesta al 2,509%....

Tesoro - aste BTP confermano trend aumento rendimenti sul lungo periodo : Teleborsa, - Il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di BTP con varie scadenze nell'asta tenutasi stamattina. Un unico comune denominatore: la crescita dei rendimenti. Il titolo triennale è stato ...

Tesoro - nuovo balzo rendimenti in asta CTZ : Teleborsa, - Nuovo balzo dei rendimenti all'asta di titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato CTZ, a due anni, per l'ammontare massimo di 1,75 miliardi a un tasso di interesse dello 0,91% , +57 punti ...