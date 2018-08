Terzo posto per Mattia Bais nell' Aretino

Softball - European Premiere Cup 2018 : Bussolengo è Campione d’Europa! Battuto lo Zraloci Ledenice. Terzo posto per Forlì : Il campionato non bastava più: Bussolengo voleva l’Europa. L’ha trovata, l’ha guardata in faccia, l’ha conquistata. La formazione veneta è Campione d’Europa, dopo aver Battuto in finale le ceche dello Zraloci Ledenice per 3-0, bissando così il trionfo in Premiere Cup del 2017. Lo Zraloci era arrivato in finale eliminando, in una partita ad alta tensione, le padrone di casa di Forlì: il 3-4 finale è stato frutto di ...

Basket. Cagliari Dinamo Academy al Terzo posto per il torneo cinese : Bucarelli, Floridia, Ebeling, Johnson e Matrone compongono lo starting five iniziale della sfida contro la rappresentativa tedesca. L'Academy parte forte trascinata da Johnson e dall'intensità ...

PODISMO/ Terzo posto per il Roata Chiusani alla 5 Piloni Giovanile : Sabato 18 agosto, con l'organizzazione dell'Atletica Roata Chiusani, si è svolta la 31a edizione della 5 Piloni Giovanile, gara podistica su strada riservata alle categorie Ragazzi/e - Cadetti/e. ...

Europei di Golf 2018 – Laporta-Tadini di bronzo - sconfitti gli spagnoli nella finalina per il Terzo posto : Francesco Laporta e Alessandro Tadini conquistano il bronzo nella finalina per il terzo posto degli Europei di Golf 2018 Gli European Championships 2018 si stanno per concludere, ma non smettono di regalare emozioni. Anche dal Golf arriva una soddisfazione in questa giornata particolarmente prolifera per l’Italia. La coppia composta da Francesco Laporta e Alessandro Tadini si regala un bronzo nella finalina per il terzo posto della ...

Golf - Europei 2018 : Laporta e Tadini - bronzo fantastico! Sconfitti gli spagnoli Ben Tarrio e Borda nella finale per il Terzo posto : L’Italia vola sul podio nel Golf agli European Team Championships 2018 di Glasgow, in Scozia. Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno conquistato una strepitosa medaglia di bronzo nella gara maschile, grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto contro gli spagnoli Santiago Ben Tarrio e Daniel Borda. Una sorta di rivincita tra Italia e Spagna, dopo la semifinale beffarda in cui i due azzurri hanno patito un calo di tensione ...

Rabobank Super Series Volleyball : le azzurre chiudono al Terzo posto : Splendido terzo posto per l’Italia della pallavolo femminile alla Rabobank Super Series Volleyball La nazionale italiana femminile ha ottenuto il terzo posto nella Rabobank Super Series Volleyball, battendo oggi la Turchia 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-16). Come nella prima sfida di giovedì le ragazze di Davide Mazzanti si sono dimostrate Superiori alle turche e hanno mantenuto sempre il controllo del gioco. La nazionale azzurra ha ...

Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio a Brindisi. Terzo posto per i "Vogatori Rémuri " asd Brindisi in voga" : La voga è una sport cenerentola fatto di pochissime risorse economiche e di tanta passione. Brindisi ha una tradizione da rispettare e da valorizzare, per questo l'impegno dell'associazione è ...

Europei Nuoto 2018 – Bronzo per Andrea Vergani nei 50sl : ottimo Terzo posto per il giovanissimo azzurro : Nuova medaglia agli Europei di Nuoto 2018 per l’Italia: l’azzurro Andrea Vergani conquista il Bronzo nei 50sl Ancora una medaglia per l’Italia dagli Europei di Nuoto 2018! L’azzurro Andrea Vergani ha chiuso al terzo posto la finale dei 50sl, mettendosi al collo la medaglia di Bronzo. Argento al greco Gkolomeev in 21″44, mentre l’oro è andato al britannico Proud in 21″34. Buono il piazzamento ...

European Championships 2018 - medagliere : Italia in lotta per il Terzo posto e per il trionfo per numero di podi! : A quattro giorni dal termine degli European Championships 2018, l’Italia si trova in una posizione succulenta nel medagliere ufficiale. Considerando il numero di ori (8), la selezione tricolore si trova in quinta piazza a -2 dalla terza occupata dall’Olanda ed a -1 dalla Francia, mentre la Germania ci affianca come numero di vittorie, anche se con meno argenti. Se Russia (21) e Gran Bretagna (15) appaiono imprendibili, il Bel Paese ...

Terzo posto A BURGOS PER L'ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC CON DAVIDE BALLERINI : Dopo il bel successo di ieri di Francesco Gavazzi, anche oggi la Vuelta a BURGOS ha visto i corridori delL'ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC mettersi in bella evidenza. Nella seconda tappa da Belorado a ...

Vela – Grand Prix di Palma di Maiorca : Vitamina Cetilar al Terzo posto : Vitamina Cetilar terzo al Grand Prix di Palma di Maiorca terzo evento della stagione Melges 40 in archivio per il Vitamina Sailing e risultati ancora in crescendo per il team di Andrea Lacorte, che ha concluso il Grand Prix di Palma di Maiorca, disputato la settimana scorsa nel contesto della celebre Copa del Rey, con un buon terzo posto finale. Ben undici le regate disputate nell’arco di quattro giorni dalla flotta dei monotipi Melges ...

Filippo Bisciglia/ Imita Franco Califano dopo il Terzo posto a Tale e Quale (Maurizio Costanzo Show) : Filippo Bisciglia, ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show, ha da poco archiviato la conduzione di Temptation Island preparandosi a nuovi progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:22:00 GMT)

Canottaggio – Europei di Glasgow : l’Italia chiude con sei medaglie - Terzo posto per gli azzurri nel medagliere : La Nazionale azzurra di Canottaggio chiude con sei medaglie l’Europeo di Glasgow, piazzandosi al terzo posto nel medagliere L’Italia chiude l’Europeo Assoluto di Glasgow con 6 medaglie (2-1-3) e il terzo posto nel medagliere per Nazioni alle spalle di Romania (3-2-2) e Francia (2-2-1), portando a medaglia 14 atleti in totale. Nelle gare odierne gli azzurri hanno vinto una medaglia d’argento (singolo Pesi Leggeri ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : ottimo Terzo posto per Linda Cerruti nei preliminari della routine libera del singolo : Terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sports Campus di Glasgow che si è aperta con i preliminari della routine libera del singolo. L’azzurra Linda Cerruti si è esibita per ultima sulle note di “Angel” dei Massive Attack (coreografia di Gana Maximova) e si è classificata in terza posizione totalizzando 91.3000 punti, uno score di tutto rispetto che le permette di guardare con fiducia alla finale. ...