Tensione a Rocca di Papa Soppia l' ira anti-migranti

(Di martedì 28 agosto 2018) La serata si infiamma adi. Qui i cittadini attendono i migrsbarcati dalla Diciotti che la Chiesa cattolica ha deciso di accogliere dopo un accordo con Matteo Salvini. Nel Comune dei Castelli romani i 100 immigrati provocano però reazioni opposte e tensioni.Un gruppo di persone, infatti, ha esposto dei cartelli "welcome" destinati ai rifugiati in arrivo. Ma subito sono arrivate le contestazioni di altri cittadini che non voglio vedere immigrati nelle loro strade. Per alcuni minuti sono volati insulti tra le parti e scambi di idee contrapposte. Uomini e blindati delle forze dell'ordine presidiano l'ingresso della struttura. Dai presenti si sono levati anche alcuni insulti e cori di scherno contro il sindaco didi, Emanuele Crestini, presente nel giardino interno della struttura."Qui si troveranno per pochi giorni, forse solo 48 ore prima di andare in altre ...