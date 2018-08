Tensione a Rocca di papa per i 100 della Diciotti

Rocca di Papa - Tensione davanti al centro dove sono attesi i migranti della Diciotti : Momenti di tensione davanti al centro 'Mondo migliore' a Rocca di Papa , dove arriveranno un centinaio di migranti che erano a bordo della nave Diciotti per essere ospitati. Due diversi gruppi...

Rocca di Papa - Tensione davanti al centro tra pro e contro migranti : In attesa dell'arrivo di un centinaio di migranti che erano a bordo della nave Diciotti si registrano momenti di tensione davanti al centro «Mondo migliore» a Rocca di Papa , comune dei Castelli Romani. Due diversi gruppi di cittadini hanno intavolato accese discussioni davanti al centro tra chi era pro e chi contro l'arrivo dei profughi. ...

