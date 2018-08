laragnatelanews

: Televisione, L'Eredità torna su Rai Uno il 24 Settembre 2018 con la sua diciassettesima edizione -… - evyna : Televisione, L'Eredità torna su Rai Uno il 24 Settembre 2018 con la sua diciassettesima edizione -… - TuttOSuLinuX : News - StefanoFabiani3 : Non sarà semplice per il conduttore di 'Affari tuoi' raccogliere, l'eredita, è proprio il caso di sottolinearlo, di… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Lunedì 24, come svelato da TV Sorrisi e Canzoni, su Rai Uno inizia laedizione di quello che è ad oggi il quiz più longevo dellaitaliana, ossia. Ma con una grande novità: a raccogliere(mai come stavolta termine azzeccato) lasciata dall’indimenticato Fabrizio Frizzi (spentosi il 25 marzoa Roma in ospedale per emorragia cerebrale) sarà Flavio Insinna, chealla Rai dopo le polemiche relative ai noti filmati mandati in onda nel corso di una puntata di Striscia la Notizia nei quali viene mostrato l’attore e conduttore prendere in giro anche con insulti pesanti i concorrenti di un altro noto gioco TV della rete ammiraglia Rai, ossia Affari Tuoi. Nonostante ciò, è sempre rimasto uno dei conduttori più amati dal pubblico televisivo italiano, e in tal senso la scelta ricaduta su di lui per la conduzione della nuova ...