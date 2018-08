“Succederà nella prima puntata” Uomini e Donne inizia con Tina e Gemma Così

caffeinamagazine

: questa la fine di un paese con la moneta nazionale e pure col petrolio figuriamoci in Italia che succederà - marinataur : questa la fine di un paese con la moneta nazionale e pure col petrolio figuriamoci in Italia che succederà - RitaRicette : COSA SUCCEDERA' NELLA PUNTATA DI OGGI DI UNA VITA? Scopriamolo insieme, qui la TRAMA COMPLETA?? #acacias38 #unavita… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Ci siamo quasi. Ora che l’estate è quasi finita, per la gioia dell’affezionatissimo pubblico di Maria De Filippi, ancheè pronto a tornare in tv. E infatti in questi ultimi giorni il web pullula di indiscrezioni. Come quella, poi confermata dal diretto interessato, secondo cuiprossima stagione ritroveremo Mario Serpa in veste di opinionista “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!“, ha rivelato tra gli applausi dei presenti l’ex corteggiatore di Mario Sona ‘intercettato’ in un locale siciliano. Lapuntata diè in programma per lunedì 10 settembre 2018, sempre alla stessa ora, dunque alle 14,45, e sempre su Canale 5. Essendo un programma registrato, però, gli spolier hanno giàto a circolare con insistenza. Si scopreche la fortunata trasmissione di Maria De Filippi è dedicata al ...