La dottoressa del Pronto Soccorso e il post shock su Facebook : "I migranti andrebbero annegati al largo" : I migranti "andrebbero annegati al largo": a scriverlo su Facebook una dottoressa in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale di Spoleto. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine locali. ...

“I migranti andrebbero annegati al largo”. Post choc della dottoressa del Pronto Soccorso su Facebook. Il caso : Messaggio choc di una dottoressa italiana. Il medico Gloria – questo il nome di battesimo del dirigente finito sotto accusa – ha pensato bene di parlare con toni che mettono in imbarazzo l’Asl di Spoleto dell’emergenza migranti in un gruppo Facebook di cui fanno parte circa 38mila medici di professione. Le segnalazioni del web non sono passate inosservate: molti medici si sono dissociati senza riserve e, con una rapida ...

“Migranti andrebbero annegati”/ Spoleto - bufera su medico dell'ospedale per post choc su Facebook : Spoleto, bufera su medico dell'ospedale per post choc su Facebook: “Migranti andrebbero annegati”. Avviato procedimento disciplinare nei confronti di una dottoressa. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:04:00 GMT)

Bufera su un medico di Spoleto. Su Facebook scrive : “I migranti andrebbero annegati” : La Usl Umbria 2 ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di una dottoressa del pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto che in un post in un gruppo su Facebook ha scritto, tra le altre cose, che i migranti “andrebbero annegati al largo”. Su Facebook oggi il suo profilo non compare più.Continua a leggere

Migranti : Fratoianni (Leu) - vergognoso blocco Facebook pagina Sentinelli : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - L'oscuramento della pagina dei Sentinelli di Milano "è una vergogna per Facebook". Lo afferma Nicola Fratoianni, esponente di Liberi e Uguali, commentando il blocco, durato 24 ore, del profilo social del gruppo, attivo nella difesa dei diritti civili. "Ogni giorno -osse

Migranti : Fratoianni (Leu) - vergognoso blocco Facebook pagina Sentinelli : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – L’oscuramento della pagina dei Sentinelli di Milano “è una vergogna per Facebook”. Lo afferma Nicola Fratoianni, esponente di Liberi e Uguali, commentando il blocco, durato 24 ore, del profilo social del gruppo, attivo nella difesa dei diritti civili. “Ogni giorno -osserva Fratoianni- Facebook permette che incitamento all’odio, minacce razziste, insulti sessisti o omofobi ...

Migranti - pagina dei Sentinelli di Milano rimossa da Facebook. In migliaia agli amministratori del social : “Riapritela” : La pagina dei Sentinelli di Milano è stata rimossa da Facebook per quasi 24 ore ed è stata riaperta solo dopo migliaia di segnalazioni da parte degli utenti. La denuncia era arrivata nella tarda serata di martedì dal portavoce del movimento Luca Paladini, spiegando che “probabilmente oggi siamo stati segnalati per aver postato l’immagine del bambino e della donna annegati” e recuperati dalla Proactiva Open Arms. Nel corso della ...

Migranti - Salvini su Facebook : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Migranti - Salvini su Facebook : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Migranti - Salvini su Facebook : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Chi è Mohamed BA - l’artista “senegaliano” del video sui migranti che spopola su Facebook : Un artista a tutto tondo, dal teatro al cinema, passando per i libri, la musica, le percussioni. Tutto nel nome dell'intercultura. È Mohamed BA, senegalese che vive in Italia da vent'anni, e che da ieri sta spopolando su Facebook con un video sui migranti che cerca di fare chiarezza, demistificando i luoghi comuni sul tema migranti nel segno della frase: "Non siamo pericolosi, siamo in pericolo. Riportiamo indietro l'orologio storico per capire ...

Bologna - assessore pro migranti minacciato di morte su Facebook/ Foto di proiettili - Lepore : "Non fate paura" : Bologna, assessore pro migranti minacciato di morte su Facebook: la vicenda di Matteo Lepore ha sconvolto l'opinione pubblica, Foto con proiettili sul social network(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Migranti - assessore minacciato su Facebook : "Il proiettile è già in canna" : Un messaggio su Facebook, la foto di un proiettile e la frase: "Caro assessore, il proiettile è già in canna, basta puntare e premere il grilletto". Destinatario della minaccia Matteo Lepore...

Bologna - minacce di morte su Facebook all'assessore pro migranti : La foto di un proiettile e le parole: "E' già in canna, basta premere il grilletto". Il commento al post dedicato ai funerali di Soumaila Sacko, sindacalista ucciso in Calabria