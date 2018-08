Stupro in spiaggia A Jesolo sagome nere impiccate Foto «Pena di morte per gli stupratori»

“Che fai?!”. Una serata tranquilla - poi la paura. Fidanzatino-eroe salva la sua ragazza dallo Stupro in spiaggia : Ennesimo caso di tentata violenza sessuale. Questa volta, però, il peggio è stato evitato grazie all’intervento del fidanzatino eroe. I Carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina (Taranto) e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castellaneta hanno sottoposto a fermo di indiziato di reato, per violenza sessuale aggravata su minore, un 31enne marocchino, senza fissa dimora. L’uomo – come ...

Fidanzatino eroe : salva la sua ragazza 17enne dallo Stupro in spiaggia a Castellaneta : Fidanzatino eroe: mette in fuga l'assalitore della sua ragazza di 17 anni colpendolo con una bottiglia di vetro sulla testa. Un gesto estremo probabilmente dettato dalla disperazione, perché il marocchino 31enne era pronto a stuprare la monirenne conosciuta sulla spiaggia di Castellaneta, in provincia di Taranto. --La ragazzina era stata sopraffatta, di lì a pochi secondi la violenza sessuale sarebbe stata consumata. L'ennesima di quest'estate. ...

Jesolo - fermato un senegalese per lo Stupro della 15enne in spiaggia. Salvini : «Aveva precedenti - assurdo» : È stato fermato un senegalese per lo stupro della quindicenne violentata in spiaggia a Jesolo. L'uomo, un 25enne, è stato rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre dove aveva...

Jesolo - fermato un 25enne senegalese per lo Stupro in spiaggia di una minorenne : Un 25enne senegalese è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. La polizia di Venezia ha eseguito il fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia e e sull’uomo pesano gravi indizi. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciare, a Venezia Mestre, il 25enne che aveva trovato rifugio ...