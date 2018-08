“Stupro?! Ecco la verità” Parlano gli allievi poliziotti accusati di violenza sulla

caffeinamagazine

: STUPRO A JESOLO - Il legale del senegalese fermato, ecco la versione di Gueye - infoitinterno : STUPRO A JESOLO - Il legale del senegalese fermato, ecco la versione di Gueye - EusapiaMaria : @Larabaldowine @CinziaRuta1 @Marzia_M @fabio1963ve Essere vittima di uno stupro è una delle cose più terribili che… - isolanasoul : Stupro della 15enne a Jesolo, ecco perché lo stupratore senegalese non può essere espulso -

(Di martedì 28 agosto 2018) Continua a tenere banco il presunto stupro avvenuto a Rimini ai danni di una turista tedesca e perpetrato da parte di dueagenti della Scuola di Polizia di Stato di Brescia originari di Palermo: i due sono indagati in stato di libertà persessuale di gruppo su una turista tedesca di 19 anni in un hotelriviera romagnola. A lanciare l’allarme alla polizia è stato il responsabile della receptionist di un albergo di Rimini, al quale si erano rivolte la turista e le sue amiche. La polizia, arrivata sul posto, ha individuato la vittima, di 19 anni, le amiche e i presunti autori della, i dueagenti della Scuola di Polizia. La 19enne è stata sottoposta alle visite mediche in ospedale ed è stata poi ascoltata in questura, alla presenza del pm Ercolani. Secondo quanto raccontato dalla giovane, in particolare, uno dei due l’ha sopraffatta e ...