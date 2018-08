Strootman via | Cristante e Pellegrini flop e meno male che c' è Nzonzi

Monchi : ' Strootman ? A nessuno viene puntata una pistola alla testa per farlo andare via' : Monchi A SKY SPORT Nel modulo di Di Francesco servono mezzali che si inseriscano e Strootman aveva perso questa caratteristica. Possiamo leggerla anche così questa cessione? Kevin lo scorso anno ha ...

Sorpresa Roma : Via Strootman : Alla vigilia di Roma -Atalanta un fulmine a ciel sereno coglie un po’ tutti (i tifosi) di Sorpresa . Si è vicinissimi alla cessione di Kevin Strootman al Marsiglia di Garcia. Al momento della stesura di questo articolo manca ancora l’ufficialità ma sembra altamente improbabile che l’affare ormai possa saltare. Le cifre che circolano sono di circa 30 milioni bonus compresi per il cartellino e più o meno di 4 per il ...

Roma - Strootman : "Il futuro? Se non mi mandano via - rimango" : "Non ho mai parlato di addio. Ho firmato un contratto un anno fa per 5 anni. Voi giornalisti dite che vado via e che mi vendono, ma io non devo rispondere a questo. Ho un contratto, sono felice. Se ...