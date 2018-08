Strootman al Marsiglia | scatena la guerra social tra Inter e Roma

Strootman al Marsiglia per 25 milioni : ROMA, 28 AGO - La Roma ha reso noto, con un comunicato, di avere ceduto Kevin Strootman a titolo definitivo all'Olympique Marsiglia , a fronte di un corrispettivo fisso di 25 milioni . Inoltre, in caso ...

Non solo Strootman : Marsiglia - Garcia vuole anche Kean : TORINO - Non si ferma a Strootman l'assalto che il Marsiglia di Rudi Garcia sta dando alla Serie A in sede di calciomercato: il tecnico francese avrebbe infatti chiesto come rinforzo per il ruolo di ...