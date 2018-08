Stati Uniti-Messico - Addio al Nafta | raggiunto nuovo accordo commerciale

Stati Uniti : prima tranche di aiuti da 4 - 7 miliardi di dollari agli agricoltori per compensare perdite conflitti commerciali : ... in particolare i produttori di materie prime come soia e carne suina, tra i più vulnerabili in questa crisi dell'economia agricola. Gli agricoltori attendono con ansia i dettagli del pacchetto di ...

Il cattolicesimo negli Stati Uniti e il tentato golpe contro Francesco : Nella sua lettera del 20 agosto a tutto il popolo di Dio, Francesco ha identificato nel clericalismo la vera piaga della chiesa: ne dà conferma il tentato colpo di stato del fine settimana, con il memoriale pubblicato dall'ex nunzio negli Stati Uniti, Carlo Maria Viganò. La manovra è stata studiata a tavolino sia nei tempi sia nei modi – specialmente guardando ai giornalisti ostili a Francesco che si sono preStati - ed ...

Stati Uniti e Messico si sono accordati per cambiare alcune parti del NAFTA : I rappresentanti di Stati Uniti e Messico hanno annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare per modificare alcune parti dell’accordo commerciale NAFTA, che riguarda Stati Uniti, Canada e Messico. La revisione del NAFTA era una delle principali promesse fatte dal The post Stati Uniti e Messico si sono accordati per cambiare alcune parti del NAFTA appeared first on Il Post.

Stati Uniti in lutto : morto il senatore repubblicano John McCain : John McCain è morto all’età di 81 anni. Il veterano del Vietnam, senatore repubblicano, combatteva da tempo contro un tumore

Dal ciclone Trump di oggi effetti negativi sugli Stati Uniti del 2030 : Il presidente Trump non perde occasione di mostrare la propria arroganza e di rivendicare il merito di ogni passo in avanti compiuto dall'economia statunitense. Nel caso della performance economica, però, i presidenti americani hanno molta più influenza

Vaccini e autismo - troll russi dietro fake news / Studio Usa : dibattito acceso in Europa e negli Stati Uniti : Alcuni troll russi hanno postato quasi due milioni di tweet pro e contro i Vaccini, dando vita a un falso dibattito nella società americana. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:08:00 GMT)

Stati Uniti - ordini beni durevoli in frenata e sotto le attese : Teleborsa, - Crollano gli ordinativi di beni durevoli americani, deludendo anche le aspettative del mercato , che erano in deterioramento meno marcato rispetto al mese precedente. Nel mese di luglio, ...

Il più grande editore di tabloid negli Stati Uniti sta collaborando alle indagini su Trump e per questo avrà l’immunità : David Pecker, il presidente di American Media Inc. il più grande editore statunitense di tabloid, ha trovato un accordo con i procuratori federali di New York che stanno indagando sulle spese del comitato elettorale di Donald Trump, soprattutto riguardo i The post Il più grande editore di tabloid negli Stati Uniti sta collaborando alle indagini su Trump e per questo avrà l’immunità appeared first on Il Post.

Dazi - Cina : colloqui con gli Stati Uniti 'costruttivi e schietti' : Cina e Usa hanno avuto scambi "costruttivi e schietti" su questioni economiche e commerciali di comune interesse: "entrambe le parti terranno i contatti aperti per le future disposizioni", si legge in ...

Stati Uniti : responsabile Giustizia Session risponde a Trump - dipartimento di Giustizia non sarà influenzato dalla politica : ... ribadendo oggi che, finché sarà il procuratore generale, non sarà influenzato dalla politica. "Finché sarò procuratore generale, le azioni del dipartimento di Giustizia non saranno influenzate in ...

Tennis Us Open - tabelloni : è subito Italia-Stati Uniti : Camila Giorgi, unica azzurra in gara, al primo turno se la vedrà con la wild card Whitney Osuigwe , Usa, , 16enne, campionessa del mondo Under 18. Serena Williams è nella stessa parte del tabellone ...

Russia-Stati Uniti : colloquio telefonico Lavrov-Pompeo - focus su Siria e rapporti bilaterali : ... ma secondo la parte russa "la persistente politica distruttiva da parte di Washington minaccia i rapporti tra Russia e Stati Uniti" e mette a repentaglio tale processo. , Rum,

Stati Uniti - ancora un calo per le vendite di nuove case : Teleborsa, - Nuovo calo per le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti. A giugno il dato ha evidenziato un decremento dell'1,7% a 627 mila unità rispetto alle 638 mila unità riviste di maggio , ...