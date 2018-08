Stadio | il Comune alza il tiro ma Napoli-Fiorentina si giocherà al San Paolo

Scontro Napoli-Comune : 'Verificare se ADL ha pagato il fitto dello Stadio San Paolo' : 'Domani invierò una lettera all'assessore e ai servizi competenti per sapere se il Calcio Napoli ha effettivamente pagato il fitto dello stadio San Paolo e pagato il 10% dell'incasso di Napoli-Milan'. ...

Stadio Napoli - il Comune attacca : "Club moroso - non ci sono più margini per trattare" : Intanto il presidente della commissione sport del Comune di Napoli, Carmine Sgambati, è pronto a convocare una riunione della commissione per venerdì in cui chiederà alla ragioneria del Comune tutti ...

Stadio San Paolo - il Comune di Napoli : “Non ci sono più margini di trattativa” : Non sembra avere fine la querelle che ha per protagonisti il Napoli e il Comune in merito alla gestione dello Stadio San Paolo. Già pochi giorni fa l’assessore agli impianti sportivi Ciro Borriello aveva tuonato senza mezzi termini sulla questione sottolineando che i servizi di trasporto pubblico locale debbano essere gestiti direttamente dal club. Questa […] L'articolo Stadio San Paolo, il Comune di Napoli: “Non ci sono più ...

Stadio Napoli - il Comune avvisa : «Il club verserà il 10% di ogni incasso» : Senza convenzione il club dovrà versare la quota di affitto a ogni singola partita, aggiungendo il 10% dell'incasso dell'incontro di giornata. L'articolo Stadio Napoli, il Comune avvisa: «Il club verserà il 10% di ogni incasso» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

San Paolo - il Comune : “Stadio pronto in largo anticipo per Napoli-Milan” : Si concluderanno domani i lavori alla pista di atletica dello stadio San Paolo di Napoli, come riporta l'Ansa. L'articolo San Paolo, il Comune: “Stadio pronto in largo anticipo per Napoli-Milan” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Napoli - diatriba comune-club : Nuova rottura tra il Napoli e il Comune di Napoli sulla vicenda Stadio San Paolo: oggi era in programma una riunione tra l’amministrazione comunale e i vertici del club per la chiusura del “dare e avere” relativamente alla stagione 2015/2016, in vista della sottoscrizione della nuova convenzione su base quinquennale. Da quanto si apprende, però, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe criticato pesantemente ...

Stadio Napoli - nuova rottura Comune-club : ANSA, Napoli, 1 AGO - nuova rottura tra il Napoli e il Comune di Napoli sulla vicenda Stadio San Paolo: oggi era in programma una riunione tra l'amministrazione comunale e i vertici del club per la ...

Gestione dello Stadio San Paolo - intesa su debiti tra Comune e Napoli : Tre ore e mezza di riunione: da una parte il patron Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato della Filmauro Andrea Chiavelli, dall'altra il capo di gabinetto del Comune Attilio Auricchio, l'...

Stadio Fiorentina : il Comune attende progetto : “Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della Fiorentina, I termini sono quelli che abbiamo stabilito, e che abbiamo stabilito seguendo in maniera piuttosto precisa su quelli che erano i desiderata della societa’ viola”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini, commentando nel corso del Consiglio comunale le parole di Andrea Della Valle. Il patron ...

Stadio della Roma : vertice in Campidoglio tra Comune e proponenti : Roma – E’ appena iniziato in Campidoglio un incontro tra il direttore generale di Roma Capitale, Franco Giampaoletti, e tutti i proponenti privati del progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. Tema del vertice il futuro dell’impianto dopo l’inchiesta Rinascimento, che ha portato all’arresto dell’ex numero uno di Eurnova, Luca Parnasi. L'articolo Stadio della Roma: vertice in Campidoglio tra Comune e ...

Cesena Calcio - avviso di sfratto dal Comune per lo Stadio Manuzzi : Il destino del Cesena Calcio è ormai sempre di più appeso a un filo. Nella tarda mattinata di oggi, con una nota inviata tramite posta certificata, il Comune della città romagnola ha informato il club dell’avvio del procedimento per la decadenza del contratto di concessione dello stadio comunale ‘Dino Manuzzì‘ e dell’impianto sportivo di Villa […] L'articolo Cesena Calcio, avviso di sfratto dal Comune per lo stadio ...