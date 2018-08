Squalificati Serie B | le decisioni del giudice sportivo

calcioweb.eu

: Squalificati #SerieB, le decisioni del giudice sportivo - CalcioWeb : Squalificati #SerieB, le decisioni del giudice sportivo - IamCALCIO : #SerieB Stop per #Grassadonia del #Foggia. Quattro squalificati, otto società multate - IamCALCIO : Serie B, 1a giornata: quattro squalificati, otto società multate -

(Di martedì 28 agosto 2018)B – Ilavv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 agosto 2018, ha assunto lequi di seguito riportate: Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 ...