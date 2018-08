Squalificati Serie B | 3 turni a Gastaldello e Greco

calcioweb.eu

: #Mandragora punito con la prova TV: un turno di squalifica per la bestemmia durante Udinese-Sampdoria ? - GoalItalia : #Mandragora punito con la prova TV: un turno di squalifica per la bestemmia durante Udinese-Sampdoria ? - DiMarzio : #SerieA, prova tv per #Mandragora: le decisioni del Giudice Sportivo?? - milannewsmondo : Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Mandragora e Marlon -

(Di martedì 28 agosto 2018) Il giudice sportivo della Lega diB ha usato il pugno duro nei confronti di Danieledel Brescia, infliggendogli tre giornate di squalifica. Il giocatore, “al 24′ st, con il pallone non a distanza di gioco e in reazione a un fallo subito, ha colpito con un pugno al viso un calciatore del Perugia”. Anche Leandrodella Cremonese è stato fermato per tre, dopo “avere, al 7′ st, colpito con una violenta manata al volto un calciatore del Pescara”. Golemic (Crotone) e Marras (Pescara), invece, sono stati fermati per una partita. L’allenatore del Foggia, Gianluca Grassadonia, è stato squalificato per una giornata e multato di 3 mila euro “per avere, al 34′ st, contestato platealmente l’operato arbitrale, uscendo dall’area tecnica e urlando all’indirizzo del direttore di gara espressioni ...