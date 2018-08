Spread e debito pubblico italiano Inquietudine e tormento… La medicina? Riforme

Tria : Spread calerà - debito sostenibile : 16.04 Il ministro dell'Economia, Tria, si dice fiducioso sul restringimento dello spread Btp-Bund "nei prossimi mesi, quando vi sarà un chiarimento sui programmi di governo". E da Pechino assicura: l'andamento dello spread ...

Tria : Spread calerà - debito sostenibile : 16.04 Il ministro dell'Economia, Tria, si dice fiducioso sul restringimento dello spread Btp-Bund "nei prossimi mesi, quando vi sarà un chiarimento sui programmi di governo". E da Pechino assicura: l'andamento dello spread è anche dovuto ad un periodo di incertezza tipica del periodo estivo e "non mette in pericolo la sostenibilità" del nostro debito che è "su un sentiero di riduzione". Poi precisa: il dialogo con la commissione europea è ...

Tria in Cina : debito sostenibile e lo Spread calerà : L'occasione della visita in Cina del ministro dell'Economia ha permesso anche la firma di un protocollo di intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo per rafforzare il sostegno all'...

Dal governo impegno su debito e stabilità dei conti. Giù lo Spread : Il governo in vista della manovra rassicura i mercati e sceglie la linea della condivisione per contenere le fughe in avanti su possibili spese senza indicare le coperture -

Lo Spread preoccupa - conference call d'urgenza nel Governo per rassicurare i mercati su tenuta conti e calo debito : Una conference call d'urgenza per rassicurare sulla tenuta dei conti e sul calo del debito pubblico. Un nuovo segnale di preoccupazione nel Governo per il possibile arrivo di un attacco speculativo sulla nostra economia, con conseguenze nefaste sullo spread e quindi a cascata sulla sostenibilità del debito italiano.Palazzo Chigi rende noto che nella giornata di ieri, 13 agosto, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due ...

