Spoleto | medico dell' ospedale su Fb | Migranti andrebbero annegati al largo

Bufera su un medico di Spoleto. Su Facebook scrive : “I migranti andrebbero annegati” : La Usl Umbria 2 ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di una dottoressa del pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto che in un post in un gruppo su Facebook ha scritto, tra le altre cose, che i migranti “andrebbero annegati al largo”. Su Facebook oggi il suo profilo non compare più.Continua a leggere