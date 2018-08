Spoiler Uomini e Donne | tra i probabili protagonisti anche Francesco Chiofalo

Blastingnews

: RT @buterasrios: Spoiler: ??LE ??DONNE ??NON ??HANNO ??BISOGNO ??DEL ??CONSENSO ??DI ??NOI ??UOMINI ??PER ??FARE ??QUEL ??CAZZO ??CHE ??GLI ??PARE ??E ??PIACE… - vivopernello : RT @buterasrios: Spoiler: ??LE ??DONNE ??NON ??HANNO ??BISOGNO ??DEL ??CONSENSO ??DI ??NOI ??UOMINI ??PER ??FARE ??QUEL ??CAZZO ??CHE ??GLI ??PARE ??E ??PIACE… - AndreaProia14 : RT @stavofacendo: Spoiler: agli uomini non piacciono le vostre unghie, da velociraptor, coi fiorellini e pietre preziose incastonate. Non v… - Fra_pamuk : RT @stavofacendo: Spoiler: agli uomini non piacciono le vostre unghie, da velociraptor, coi fiorellini e pietre preziose incastonate. Non v… -

(Di martedì 28 agosto 2018)si prepara a tornare su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva. A distanza di circa tre mesi dalle chiacchierate scelte degli ultimi tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro, è grande la curiosità dei telespettatori del programma di conoscere i nuovidel Trono Over, Classico e Gay. E, secondo alcuni rumors, sembra che i colpi di scena non mranno a causa dell'assenza di uno dei troni più discussi degli ultimi ultimi anni.: data di esordio e prima registrazione I palinsesti Mediaset hanno già ufficializzato la data delle prima puntata di, che andrà in onda su Canale 5 il 10 settembre. L'orario sarà quello di sempre ovvero le ore 14:45, appena dopo la telenovela spagnola Una Vita. Per quanto riguarda la prima registrazione del Trono Classico, essa verrà effettuata il 31 agosto, salvo cambiamenti dell'ultimo ...