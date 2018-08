Spider-Man | ecco quando sarà lanciato il primo DLC City That Never Sleeps

Spider-Man : Annunciato il primo DLC : Insomniac Games e Sony annunciano ufficialmente il primo DLC per Spider-Man intitolato “La Rapina”, il quale sarà disponibile a partire dal 23 Ottobre. primo DLC Annunciato per Spider-Man In La Rapina i giocatori potranno cimentarsi in missioni e sfide aggiuntive, una nuova fazione di nemici e 3 costumi da sbloccare ed equipaggiare. Il DLC sarà il primo di 3 previsti che faranno parte dell’espansione ...

Casting in Italia per 'Spider-Man : Far From Home' e per un importante video : In questo articolo proponiamo l'imperdibile opportunità di prendere parte ai Casting 'Italiani' per comparse per il film Spider-Man: Far From Home, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, ma anche l'interessante possibilità di partecipare, sempre come comparse, alle selezioni per un importante video. Cercasi comparse per Spider-Man In un nostro recente articolo vi avevamo anticipato di selezioni in corso a Venezia e Mestre per un ...

Insomniac Games risponde alle accuse di downgrade grafico in Spider-Man : Come accade con molte delle principali uscite da Watch_Dogs nel 2014, anche stavolta si è scatenato un dibattito sul presunto downgrade grafico presente nell'attesissimo Marvel's Spider-Man, l'esclusiva per PlayStation 4 in arrivo il 7 settembre in tutto il mondo.I fan si sono interrogati sull'argomento, ma il Community Director, James Stevenson, ha rassicurato i giocatori, dichiarando più volte che il titolo non presenterà alcun downgrade nella ...

Spider-Man : un Funko Pop! potrebbe aver svelato un dettaglio della trama del gioco : Spider-Man arriverà in esclusiva per PS4 solo il prossimo 7 settembre, eppure potremmo aver ricevuto un dettaglio cruciale sulla trama del gioco grazie a un banale Funko Pop!, una statuetta collezionabile che ritrae l'amato Uomo Ragno in un costume piuttosto insolito.Come riporta Gearnuke, il Pop! mostra Spider-Man in una tenuta nera, quella che abbiamo imparato a conoscere in molti fumetti della Marvel, ma che non sapevamo potesse essere ...

Spider-Man : il nuovo trailer si focalizza sulle relazioni tra i personaggi : Settembre è alle porte e questo significa che l'uscita dell'attesissimo Spider-Man è ormai veramente vicina.Il gioco di Insomniac Games è stato già protagonista alla Gamescom 2018, con un trailer della serie "Just the Facts" incentrato sul combattimento.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Sony Interactive Entertainment e Insomniac hanno pubblicato un nuovo video, appartenente allo stesso filone, che, però, si focalizza sui ...

Svelata la longevità di Spider-Man : Secondo James Stevenson, Community Director di Insomniac Games, la prossima esclusiva PlayStation 4, Marvel's Spider-Man, durerà in media 20 ore.Come segnala Comicbook, la notizia arriva dall'account personale Twitter di Stevenson che, interagendo con un fan, ha rivelato che durante i test di gioco sono servite circa 20 ore per completare l'avventura a difficoltà predefinita; tuttavia, come accade normalmente, ci vorrà più tempo per chi intende ...

Spider-Man nel 2017 e nel 2018 : com'è cambiata la grafica dell'esclusiva PS4? : Mancano ormai pochi giorni al 7 settembre, data di uscita di un'esclusiva PS4 estremamente interessante come lo Spider-Man realizzato dai veterani di Insomniac Games. Le aspettative sono progressivamente cresciute nel corso dei mesi ma come da tradizione per questa generazione si è almeno in parte discusso dell'aspetto tecnico della produzione.Anche Spider-Man è stato toccato da alcune accuse di downgrade (anche se piuttosto blande e poco ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Spider-Man si focalizza sul combattimento : Dalla Gamescom 2018 continuano ad arrivare interessanti novità su attesi giochi e, a quanto pare, anche Spider-Man di Insomniac Games si è ritagliato un ruolo importante all'interno della manifestazione di Colonia.Come segnala Gematsu, l'attesa esclusiva PS4 è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che si focalizza sul combattimento. Il video, visibile qui di seguito, ci mostra anche diversi costumi e nuovi gadget.In altre notizie su ...

Le 5 più belle storie dedicate a Spider-Man : Un racconto inestimabile che tutti, anche i meno avvezzi al mondo di Spidey, dovrebbero leggere. Tom's Consiglia Fan di Spider-Man? In attesa del gioco perché non dai uno sguardo alla nostra guida ...

Marvel’s Spiderman : lo sviluppo del nuovo videogame raccontato da Bryan Intihar di Insomniac Games : Fra poco più di due settimane farà il suo debutto Marvel’s Spider-Man, il nuovo videogame dedicato all’uomo ragno sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per la console di Sony. Abbiamo avuto occasione alcune settimane fa di provare il gioco (qui le nostre prime impressioni) e di parlarne con Bryan Intihar, Creative Director di Insomniac Games, che si è occupato del suo sviluppo. È tanto tempo che non esce un gioco di Spiderman ...

Le ottime prestazioni dei pre-order di Spider-Man lusingano Insomniac Games : Spider-Man è quasi arrivato e l'hype per il gioco sta crescendo giorno dopo giorno, al punto che sembra che potrebbe finire per diventare uno dei più grandi giochi di Sony di tutti i tempi. Apparentemente, le prestazioni dei pre-order del titolo sono state molto, molto buone, e Insomniac è, ovviamente, lusingata dal fatto che le persone stiano già dando tanta fiducia al loro ambizioso progetto."Siamo lusingati dal fatto che le persone ripongano ...

Spider-Man : il vasto open world di New York City si mostra in un nuovo trailer : Dopo aver visto insieme l'esplosivo trailer di lancio dell'attesissimo Spider-Man, ecco che oggi l'esclusiva PS4 torna protagonista con un nuovo video.Questa volta, come segnala Dualshockers, il trailer mette in risalto il vasto mondo aperto di Manhattan, fornendoci anche uno sguardo alle varie attività disponibili.Ovviamente non mancano sezioni in cui possiamo vedere il nostro eroe saltare tra i grattacieli. Qui sotto potete visionare voi ...

Ecco l'esplosivo e imperdibile trailer di lancio di Spider-Man : A poco più di tre settimane dal lancio di Spider-Man, Insomniac Games ha voluto alimentare l'hype dei fan pubblicando un imperdibile trailer di lancio del gioco, che complice una colonna sonora più che azzeccata siamo certi riuscirà a entusiasmarvi.Nel trailer possiamo avere un assaggio dell'azione esplosiva di cui saremo protagonisti in Spider-Man, mentre il nostro amichevole Spidey di quartiere è impegnato ad affrontare alcuni dei villan che ...

Insomniac parla delle sfide che lo studio ha dovuto affrontare nello sviluppo di Spider-Man : Manca ormai pochissimo all'uscita di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato alla figura del celebre Uomo Ragno sviluppato da Insomniac Games e in uscita il prossimo 7 settembre.In una recente intervista concessa a GamesTM e riportata da Wccftech, il creative director del gioco Bryan Intihar ha potuto parlare delle importanti sfide che lo studio ha dovuto affrontare nello sviluppo di Spider-Man. La più significativa di queste riguarda il background ...