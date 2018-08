Spazio | Space Launch System | la NASA prepara le basi di lancio per i voli del futuro

Spazio : dai satelliti agli asteroidi - ecco di cosa si occuperebbe la Space Force di Trump : L’amministrazione Trump ha annunciato l’ambizioso piano di introdurre una nuova Space Force come sesto ramo dell’esercito americano entro il 2020. La proposta ha già suscitato diverse opposizioni e potrebbe aver bisogno dell’approvazione del Congresso. Trump ha fortemente sostenuto l’idea della creazione di un servizio militare focalizzato sullo Spazio che abbia la stessa importanza dell’Air Force e dell’esercito e il Vicepresidente Mike Pence ...

Space Force - con Trump “Guerre Stellari” diventa realtà : gli USA lanciano il nuovo ramo dell’esercito per “dominare nello Spazio” : Il vicepresidente Usa Mike Pence ha presentato ieri al Pentagono l’ambizioso piano degli Stati Uniti per creare già quest’anno un comando militare dedicato allo spazio e stabilire cosi’ una “Space Force” come sesto ramo dell’esercito americano. Pence ha fatto riferimento ai progressi che i potenziali avversari stanno facendo: “Proprio come abbiamo fatto in passato, gli Stati Uniti affronteranno le nuove ...

Usa : vicepresidente Pence annuncia creazione della Space Force come sesto ramo dell'esercito per il dominio dello Spazio : ... e anche per questo alcuni funzionari all'interno del mondo militare e della sicurezza nazionali si oppongono fermamente all'idea. La proposta avrebbe comunque anche bisogno dell'approvazione del ...

Spazio - si apre l’era del volo umano su mezzi privati : presentati gli equipaggi di Dragon di SpaceX e Starliner di Boeing : Eric Boe, Chris Ferguson, Nicole Mann, Bob Behnken, Doug Hurley, Josh Cassada, Suni Williams, Victor Glover, Mike Hopkins: sono loro, in ordine di apparizione, i 9 astronauti presentati il 3 agosto dalla Nasa durante una cerimonia per rendere pubblici i primi equipaggi delle navette private Dragon e Starliner. L’evento, tenuto al Johnson Space Center di Houston e presieduto dall’amministratore dell’agenzia statunitense Jim Bridenstine, assegna ...

Lanciatori - verso lo Spazio profondo : Space Launch System prende forma : Dalla fucina allo Spazio profondo, l’assemblaggio dello Space Launch System, il razzo vettore della Nasa, procede secondo i piani. La parte hardware più consistente del core stage del SLS è pronta per il montaggio con gli altri componenti hardware. Pezzo dopo pezzo – riporta Global Science – si compone il puzzle che darà vita alla Exploration Mission 1, il primo volo integrato di SLS e il veicolo spaziale Orion Multi-Purpose Crew ...

Final Space - i soliti idioti nello Spazio : Final Space è il nuovo, coloratissimo, serial animato atterrato su Netflix e creato David Sacks e Olan Rogers per l’emittente televisiva TBS, tentativo di creare un nuovo riferimento culturale a sfondo scifi dopo il lavoro di Groening con Futurama. La serie conta dieci episodi ed è già stata rinnovata per una seconda stagione di ben tredici. Il progetto ha destato fin da subito interesse tanto da coinvolgere nel cast vocale nomi come David ...

Space Economy - Spazio privato : ecco i possibili scenari per il 2019 - dal turismo spaziale alla ISS : Ormai è un dato di fatto: la moderna corsa allo spazio si fonda sempre più sul settore privato. Dal progetto di colonie lunari alla conquista di Marte, dallo sviluppo di razzi a basso costo fino ad arrivare alle future navette per turisti miliardari: le nuove direzioni della Space Economy dipendono in gran parte dagli investimenti di aziende nate con obiettivi visionari, come SpaceX di Elon Musk o Blue Origin di Jeff Bezos. Le principali agenzie ...

Space Economy - Spazio privato : ecco i possibili scenari del 2019 - dal turismo spaziale alla ISS : Ormai è un dato di fatto: la moderna corsa allo spazio si fonda sempre più sul settore privato. Dal progetto di colonie lunari alla conquista di Marte, dallo sviluppo di razzi a basso costo fino ad arrivare alle future navette per turisti miliardari: le nuove direzioni della Space Economy dipendono in gran parte dagli investimenti di aziende nate con obiettivi visionari, come SpaceX di Elon Musk o Blue Origin di Jeff Bezos. Le principali agenzie ...

Space economy - a Matera nasce la casa delle startup dello Spazio : (foto: Pixabay) Saranno le piccole imprese innovative e il Sud a stimolare la crescita di un settore strategico per l’economia italiana: il settore dello spazio. La Space economy italiana sta vivendo oggi un momento di espansione. “Stiamo assistendo a un cambiamento nel mondo spaziale”, ha spiegato Alberto Tuozzi dell’Agenzia spaziale italiana, durante l’evento di presentazione del bando per startup di Spark Me, primo ...

Spazio : una cella di memoria Made in Italy nello “space market” : Ha avuto ufficialmente inizio il progetto RAD-PROM – Sviluppo di PROM rad-hard per applicazioni Spazio, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito del Programma di ricerca industriale “Nuove Idee per la Componentistica Spaziale del futuro”. Il progetto RAD-PROM, della durata di 24 mesi, sarà implementato dalla RedCat Devices, azienda italiana di semiconduttori con sede a Milano, specializzata nello sviluppo di convertitori di ...

Trump vuole conquistare lo Spazio. E per farlo ha pronta una Space force : Donald Trump ormai è convinto di creare una “forza spaziale” come una nuova branca delle forze armate statunitensi per sostenere il predominio americano nello Spazio. Il presidente che pianifica un ritorno sulla Luna e una missione su Marte, vuole superare la Cina e la Russia nella corsa allo Spazio. L’idea, seppur eclettica, ha provocato una serie di parodie sul web. “Lo Spazio è un dominio proprio come la terra, l’aria e il ...

Spazio - Battiston : “Virgin Galactic rafforza la Space Economy Italiana” : “Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello Spazio”. A scandirlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, dopo la firma dell’accordo oggi a Bari con il Ceo di Virgin Galactic, George Whitesides. “La nostra partecipazione a questa entusiasmante operazione è il chiaro segnale che l’Italia è in prima linea nella new Space Economy che sta ...

Spazio - Battiston : “Virgin Galactic rafforza la Space Economy Italiana” : “Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello Spazio”. A scandirlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, dopo la firma dell’accordo oggi a Bari con il Ceo di Virgin Galactic, George Whitesides. “La nostra partecipazione a questa entusiasmante operazione è il chiaro segnale che l’Italia è in prima linea nella new Space Economy che sta ...

Space Pizza Mission : studente di Carate lancia la prima Margherita nello Spazio : «Tutto è nato grazie alle mie due passioni, ovvero quella per il video-making e quella per la scienza. Già nel 2016 avevo effettuato un lancio simile, ma senza Pizza racconta il ragazzo Avevo provato ...