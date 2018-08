Spazio | Cheops svela il suo lato artistico | il lancio nel 2019

meteoweb.eu

(Di martedì 28 agosto 2018) Voleranno a bordo della missioneaccompagnando il telescopio nel suo viaggio alla scoperta di mondi extrasolari: si tratta delle due lastre di titanio decorate con 2700 disegni miniaturizzati realizzati dai bambini di tutta Europa che hanno partecipato, tre anni fa, al concorso ‘Manda il tuo disegno nellocon’. La competizione è stata coordinata in Italia dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Università degli Studi di Padova. Tra le 900 proposte italiane, 266 sono state scelte come vincitrici e i soggetti rappresentati con estro e creatività spaziano dai pianeti ai razzi, fino ad arrivare agli extraterrestri. Il satellite – riporta l’ASI – è stato assemball’inizio dell’anno e un team dell’Università di Berna si è occupato della miniaturizzazione e dell’incisione dei disegni sulle lastre. ...