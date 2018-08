Spalletti e l' Inter senza luce Ed è subito alta tensione

Inter : salta giorno di riposo - la squadra a rapporto da Spalletti : Lo riporta Sky Sport, specificando che Sime Vrsaljko e Kwadwo Asamoah stanno meglio e non si sono …

Inter - Spalletti ci prova con il dialogo : Niente giorno di riposo, come deciso da Luciano Spalletti dopo il pareggio contro il Torino. L'Inter ha rimandato l'appuntamento con la prima vittoria in campionato e si è rimessa subito al lavoro, ...

VIDEO/ Inter-Torino - 2-2 - - highlights e gol : niente riposo - confronto Spalletti-squadra ad Appiano - Serie A - : VIDEO Inter Torino , 2-2, : highlights e gol della partita, valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida a San Siro , 26 agosto, .

Inter - Spalletti e il rinnovo precampionato : mossa precipitosa? : Alla luce dei primi due risultati dell’Inter, i dirigenti forse stanno ripensando al rinnovo offerto a Spalletti – forse frettolosamente – poco prima dell’esordio in campionato. E’ sicuramente esagerato parlare di panchina in discussione, ma ci si chiede quanto possa giovare blindare, come ha fatto la società nerazzurra, un allenatore prima che siano i risultati a parlare. In estate, Suning ha allestito una ...

VIDEO/ Inter-Torino (2-2) - highlights e gol : niente riposo - confronto Spalletti-squadra ad Appiano (Serie A) : VIDEO Inter Torino (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A, che ha visto i nerazzurri avanti di due gol farsi raggiungere da Belotti e Meité.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Inter : Spalletti - Handa o Icardi? I tifosi cercano i colpevoli : "Corri e lotta". Dopo la sconfitta all'esordio con il Sassuolo, i tifosi dell'Inter erano stati chiari. Un messaggio, quella della coreografia della Curva Nord prima della sfida con il Torino, che la ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Inter - avvio complicato : Spalletti come de Boer. Peggio solo Radice : Peggio di così aveva fatto solo Gigi Radice 35 anni fa. Era il campionato 1983/1984 e l 'Inter nelle prime due giornate di Serie A incassò due sonore sconfitte contro Sampdoria e Lazio con un bilancio ...

Inter - Spalletti punzecchia Miranda : già aria tesa? : Miranda out contro il Torino, la spiegazione di mister Spalletti lascia pensare a qualche screzio Interno all’Inter “È forte, come D’Ambrosio e De Vrij. Poi il giochino diventa facile: l’anno scorso avevamo una formazione forte, quest’anno due. Miranda è uno che nella costruzione ha meno voglia, lui si riconosce di più in qualcosa d’altro. Siccome volevo fare una partita offensiva e ho scelto Skriniar e ...

Inter - Spalletti è già sulla graticola : le importanti dichiarazioni di Ausilio : Inizio di campionato assolutamente deludente per l’Inter, il club nerazzurro è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Torino e nelle prime due partite ha conquistato solo un punto. Il tecnico Luciano Spalletti è già sulla graticola, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni da parte di Ausilio ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e tutto quello che abbiamo fatto è ...

Inter - Spalletti eguaglia de Boer : peggio solo 35 anni fa : solo de Boer aveva iniziato così male. L'avvio di stagione dell'Inter non ha certamente rispettato le attese del precampionato: raramente i nerazzurri nella loro storia hanno cominciato il campionato ...

Inter - Spalletti durissimo contro i nerazzurri : “se giochiamo così - siamo l’anti-nessuno” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Torino, indicando le lacune palesate dalla sua squadra Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, un punto che sta stretto all’Inter andata sul doppio vantaggio contro il Torino e riacciuffata dai gol di Belotti e Meité. Spada/LaPresse Un colpo difficile da incassare soprattutto per Luciano Spalletti, che ha espresso tutto il proprio disappunto nel ...

Inter - Spalletti eguaglia de Boer : mai così male negli ultimi 35 anni : Solo de Boer aveva iniziato così male. L'avvio di stagione dell'Inter non ha certamente rispettato le attese del precampionato: raramente i nerazzurri nella loro storia hanno cominciato il campionato ...

Quale Inter ha in mente Spalletti? Due partite per sbriciolare certezze e convinzioni : l'anti-Juve non abita a San Siro! : Una squadra muscolare senza fosforo a centrocampo e certezze tattiche dietro cui corazzarsi nelle difficoltà. Basterà Nainggolan?