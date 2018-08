Sorteggio Champions League 2018-2019 | le possibili avversarie della Roma Speranza

oasport

(Di martedì 28 agosto 2018) Insidia Liverpool,Lokomotiv Mosca. Latraballa tra l’inferno e il paradiso in occasione delfase a gironi, che si terrà giovedì 30 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo. I giallorossi sono reduci da una straordinaria annata, nel corsoquale si sono spinti fino alla semifinale, salvo cedere contro i Reds guidati da Klopp e trascinati dal grande ex Salah, che ha spezzato i sogni dell’armata di Di Francesco. Lastavolta è sicura di far parteseconda fascia e per tale ragione eviterà certamente il Manchester United e il Tottenham, duemine vaganti del torneo. Ma in prima fascia sono ben sei su sette letà di incappare in una big europea, ipotesi che non fa paura a Di Francesco, capace già lo scorso anno di lasciarsi alle spalle il Chelsea e l’Atletico Madrid. E proprio i ...