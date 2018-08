Sopravvissute con Matilde d’Errico su Rai3 | quando inizia

MATILDE D'ERRICO CONDUCE ' Sopravvissute ' / "Parleremo di donne che hanno superato la dipendenza affettiva" : MATILDE D'ERRICO CONDUCE 'SOPRAVVISSUTE' , il nuovo programma in onda in seconda serata su Raitre. Si parlerà di donne che hanno superato la dipendenza affettiva.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Il "mostro di Marcinelle" - killer e pedofilo - scrive alle vittime Sopravvissute per tentare una riconciliazione : Marc Dutroux, 61 anni, il 'mostro' pedofilo di Marcinelle, che tra il 1995 ed il 1996 sequestrò, violentò e seviziò sei tra bambine e adolescenti, provocando la morte di stenti di quattro di queste, ha sottoscritto una lettera, preparata dal suo avvocato Bruno Dayez, per tentare una riconciliazione con le superstiti e i familiari delle vittime .Come spiega il legale, la missiva rientra nel tentativo di arrivare ad ottenere la ...

Colombia - «Così siamo Sopravvissute agli attacchi con l’acido» : Succede tutto in un istante. L’acido viene gettato sul viso e inizia a bruciare la pelle, a mangiarla. In quell’istante, se sopravvivi, la vita prende un’altra direzione. Non sarà mai più come prima. Lo sa bene Luz che ha 35 anni e dopo essere stata sfregiata con l’acido ha perso la vista. È accaduto sette anni fa, a Bogotà, in Colombia, il Paese dell’America Latina dove si registrano più casi ogni anno. Oltre un ...