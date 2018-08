Slow Food lancia iniziativa per istruire su alimentazione

Slow Food invita a chiederci cosa ci sia troppo spesso dietro agli sconti aggressivi dei prodotti coltivabili : dietro a sconti aggressivi non sempre c’è del buono. A cercare di portare alla luce una situazione sommersa è Slow Food Italia che chiede la messa in chiaro del prezzo all’origine sui prodotti. Così parte la condanna di Slow Food Italia sullo sfruttamento di braccianti in agricoltura con tutte le sue tragiche conseguenze, in linea con una storia che anni ha portato la nostra associazione a battersi per sensibilizzare la popolazione ...

Il pomodoro 'canestrino' diventa Presidio Slow Food : Contribuire alla tutela di quello che può essere definito il pomodoro tipico lucchese è anche un sostegno all'economia del territorio nonché alla promozione delle tradizioni. È anche un modo per far ...

Lega Navale e Slow Food unite per Torre Guaceto : Questo dato ci fa capire quanto sia importante che la politica di tutela dell'ambiente sia generalizzata, senza confini territoriali e senza distinzioni tra fruitori delle spiagge e utenti che vivono ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “La presente proposta di legge mira a dare delle definizioni precise di filiera corta, caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore”, si spiega nella proposta di legge dei 5 Stelle che definisce prodotti “a chilometro zero” tutti quelli che rientrano in “una distanza massima di 70 chilometri tra area di ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Più corposo il testo, presentato dal Pd, per proseguire nella nuova legislatura, il lavoro sul comparto biologico. “Nelle passate legislature, la XIII commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha avviato l’esame di alcuni progetti di legge in materia di sviluppo e competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico, pervenendo ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos : Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Le proposte di legge assegnate sono ancora poche, 10 alla Camera e 3 al Senato. Ma è sul settore ‘slow food’ che si concentrano le prime proposte del nuovo Parlamento in commissione Agricoltura. A Montecitorio, ad esempio, i 5 Stelle con i deputati Filippo Gallinella e Chiara Gagnarli, hanno presentato una pdl ad hoc sul comparto ‘chilometro 0’. Il Pd ha invece depositato una ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “La presente proposta di legge mira a dare delle definizioni precise di filiera corta, caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore”, si spiega nella proposta di legge dei 5 Stelle che definisce prodotti “a chilometro zero” tutti quelli che rientrano in “una distanza massima di 70 chilometri tra ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Più corposo il testo, presentato dal Pd, per proseguire nella nuova legislatura, il lavoro sul comparto biologico. “Nelle passate legislature, la XIII commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha avviato l’esame di alcuni progetti di legge in materia di sviluppo e competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico, pervenendo ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos : Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Le proposte di legge assegnate sono ancora poche, 10 alla Camera e 3 al Senato. Ma è sul settore ‘slow food’ che si concentrano le prime proposte del nuovo Parlamento in commissione Agricoltura. A Montecitorio, ad esempio, i 5 Stelle con i deputati Filippo Gallinella e Chiara Gagnarli, hanno presentato una pdl ad hoc sul comparto ‘chilometro 0’. Il Pd ha invece depositato una corposa pdl ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos : Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Le proposte di legge assegnate sono ancora poche, 10 alla Camera e 3 al Senato. Ma è sul settore ‘slow food’ che si concentrano le prime proposte del nuovo Parlamento in commissione Agricoltura. A Montecitorio, ad esempio, i 5 Stelle con i deputati Filippo Gallinella e Chiara Gagnarli, hanno presentato una pdl ad hoc sul comparto ‘chilometro 0’. Il Pd ha invece depositato una ...

Slow Food Italia - eletto il nuovo esecutivo nazionale dell'associazione : Stiamo vivendo una fase storica della nostra Associazione che segnerà la strada per un futuro straordinario, in Italia come nel mondo. La dichiarazione di Chengdu, Cina ottobre 2017, con le mozioni ...

La Campania alla guida di Slow Food Italia : Orefice eletto nel nuovo esecutivo nazionale : Insieme a Orefice: Massimo Bernacchini, cinquant'anni, vive e lavora a Orbetello, dove è attivo nel mondo della cooperazione e della pesca. Dal 2006 è membro della Segreteria Regionale di Slow Food ...

Al via la nuova era di Slow Food Italia : lotta allo sfruttamento ambientale - umano e sociale al centro del mandato fino al 2020 : «Stiamo vivendo una fase storica della nostra Associazione che segnerà la strada per un futuro straordinario, in Italia come nel mondo. La dichiarazione di Chengdu, Cina ottobre 2017, con le mozioni approvate a sostegno della nostra nuova via, rappresentano una linfa vitale che ha rinnovato molti entusiasmi nei territori in cui Slow Food è presente e dove la sua attività è stata al centro di iniziative importanti. Da quel momento, in tutte le ...

A Montecatini - dal 6 all'8 luglio il IX Congresso nazionale di Slow Food : ... cuoco dell'Alleanza e co-autore, insieme al ricercatore Luigi Fontana, del libro La felicità ha il sapore della salute , Slow Food Editore, ; Mara Ramploud, medico specializzato in Scienza dell'...