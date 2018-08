Sistema Alta Velocità - gestione tecnico operativa studiata da delegazione thailandese : La Thailandia studia l' Alta Velocità italiana. Una delegazione thailandese, composta dai vertici della società CP , CPG Overseas Company Limited,, uno dei conglomerati privati più grandi al mondo, ha ...

Senza immigrati il Sistema pensionistico salta. Relazione Inps insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...

SCUOLA/ Its - una lezione di realtà a tutto il Sistema-scuola : Gli Its sono un fiore all'occhiello del sistema educativo perché integrano mondo del lavoro e apprendimento formativo. Per questo il sistema Its va privilegiato. ALESSANDRO MELE(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:10:00 GMT)ELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. FerrarioSCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof, i sindacati mettono in riga Bussetti, di R. Pellegatta