Sicilia | Miccichè europarlamentare | Cancelleri ' dimettiti | faccio colletta per te' 2

Sicilia : Miccichè europarlamentare - Cancelleri 'dimettiti - faccio colletta per te' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Cosa ti manca? Guarda che ti diamo una mano. Se non ce la fai dimmelo, fammi una chiamata, mandami un messaggio su WhatsApp e io faccio partire la più grande colletta alimentare della storia per te". Giancarlo Cancelleri, leader del M5s all'Assemblea regionale Sicilia

Sicilia : Agricoltura - Miccichè ‘Sostenere i giovani che riscoprono la terra’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – L’Agricoltura, l’agroalimentare e la pesca sono stati al centro di un incontro a Palazzo dei Normanni tra una delegazione dell’Uci nazionale (Unione coltivatori italiani) e il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè. Tema della conversazione lo stato di attuazione del Psr (Piano sviluppo rurale) e la misura del premio per l’insediamento dei giovani in ...

Sicilia : Agricoltura - Miccichè ‘Sostenere i giovani che riscoprono la terra’ (2) : (AdnKronos) – Serpillo, che nei prossimi giorni sarà sentito dalla commissione Agricoltura della Camera dei deputati, ha rilevato che nell’assegnazione dei fondi europei ‘finora sono stati privilegiati i settori considerati più redditizi della filiera come l’agroindustria, la produzione biologica, che sembrerebbe disporre di più risorse rispetto al fabbisogno reale e gli agriturismo”. ‘Bisogna invece ‘ ...

Sicilia : Miccichè incontra ambasciatore spagnolo - ‘re Felipe VI venga qui’ : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, ha ricevuto in visita ufficiale a Palazzo dei Normanni l’ambasciatore di Spagna Jesùs Gracia, accompagnato dal console onorario Ignazio Caramanna. L’incontro è stato l’occasione per affrontare il nodo dell’indipendenza della Catalogna e le analogie con le spinte autonomistiche della Sicilia. ...

Sicilia : Miccichè incontra ambasciatore spagnolo - ‘re Felipe VI venga qui’ (2) : (AdnKronos) – “Il Palazzo Reale di Palermo – ha spiegato – rappresenta una straordinaria sintesi di culture arabo, greco-bizantina e normanna e un raro esempio di convivenza. Durante la dominazione spagnola ‘ ha aggiunto, accompagnando l’ambasciatore Gracia nella sala dove sono esposti i ritratti di 21 viceré – il governo dell’Isola era gestito da un viceré, una sorta di governatore, scelto ...

Sicilia : Lo Curto - Udc - - su vitalizi M5S cavalca populismo - Miccichè può contare su di noi : La politica, quella con la P maiuscola, ha fatto già delle scelte coerenti e in linea con la realtà economica del Paese - aggiunge - I grillini, invece, sono i massimi esponenti della incoerenza e ...

Sicilia : Lo Curto (Udc) - su vitalizi M5S cavalca populismo - Miccichè può contare su di noi : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "I parlamentari Cinquestelle Siciliani cavalcano la tigre del populismo spicciolo sui vitalizi perché sanno di avere perso terreno nel consenso registrando sonore sconfitte alle ultime amministrative ed allora tornano sui vecchi metodi dell’istigazione all’odio contro c

Sicilia : Calderone (Fi) - su vitalizi ha ragione Miccichè : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Le riforme si fanno in parlamento nel rispetto delle leggi e della Costituzione. Nell'attuale momento storico nel quale monta il vento dell'antipolitica e del populismo appare operazione assai agevole proclamare ai quattro venti che si vogliono abolire i vitalizi. Altr

Sicilia : Miccichè - offese Musumeci specchio attuale momento politico : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Parole molto pesanti, specchio dell'attuale momento politico che vive non solo la Sicilia ma tutta l'italia, in cui prevalgono le contumelie e le offese rispetto al confronto democratico. Tutto mi sarei aspettato tranne che leggere sui social frasi come 'le auguro una