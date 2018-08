ilfattoquotidiano

: Sicilia, doppia poltrona per Micciché: è anche eurodeputato. “Mi dimetto. Ma prima gita premio a Bruxelles” - italianaradio1 : Sicilia, doppia poltrona per Micciché: è anche eurodeputato. “Mi dimetto. Ma prima gita premio a Bruxelles” - italianaradio1 : Da due mesi ha un doppio incarico all’insaputa di tutti: presidente dell’Assemblea regionale siciliana ed eurodeput… - italianaradio1 : Sicilia, doppia poltrona per Micciché: è anche eurodeputato. “Mi dimetto. Ma prima gita premio a Bruxelles” -

(Di martedì 28 agosto 2018) Da due mesi ha un doppio incarico all’insaputa di tutti: presidente dell’Assemblea regionalena ed. A certificare ladi Gianfranco Miccichè è il sito ufficiale del Parlamento europeo. È subentrato, come primo dei non eletti, a Salvo Pogliese, che si è dimesso pochi giorni dopo la sua elezione a sindaco di Catania. Resta in attesa il secondo dei non eletti, Innocenzo Leontini, che contava di poter andare subito a Bruxelles. A raccontare la strana vicenda è il quotidiano La: Miccichè in questo momento ricopre un doppio ruolo,se l’insediamento formale al Parlamento europeo avverrà solo allaseduta plenaria utile, in programma a Strasburgo il 10 settembre. Il presidente dell’Ars non riceverà indennità aggiuntiva da Bruxelles, perché c’è il divieto di cumulo, ma da luglio può ricevere comunque i circa tremila euro al mese ...