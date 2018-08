Si toglie la vita a 9 anni perché vittima di bullismo | aveva confessato ai compagni di

“Ho fatto una fesseria”. Spara e ammazza la moglie - poi chiama il figlio e si toglie la vita. Omicidio – suicidio a Camogli : Ancora una tragedia in Italia: un uomo ha Sparato la moglie e poi ha deciso di togliersi la vita. Omicidio-suicidio a Camogli, in Liguria. Un ex commerciante di 77 anni ha ucciso la moglie di 70 anni e poi si è tolto la vita. Come ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha chiamato il figlio prima di suicidarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Secondo le ricostruzioni, l’anziano, Stefano Martini, ...

Omicidio-suicidio a Camogli : uccide la moglie a colpi di pistola e si toglie la vita : Tragedia familiare a Camogli, nell'area metropolitana di Genova: Stefano Martini, ex commerciante ed ex assessore comunale, ha ucciso nella loro casa la moglie Rosmery Schiaffino a colpi di pistola e poi si è suicidato con la stessa arma. Prima di compiere il gesto, ha avvisato il figlio, che ha lanciato l'allarme. Indagini in corso per scoprire il movente di quanto accaduto.Continua a leggere

Camogli - uccide la moglie e poi si toglie la vita : Omicidio-suicidio a Camogli. Un ex commerciante di 77 anni ha ucciso la moglie di 70 anni e poi si è tolto la vita. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe chiamato il figlio prima di suicidarsi.

Scicli - 60enne sciclitano si toglie la vita : Un uomo di Scicli stamattina si e' tolto la vita impiccandosi ad un albero nel giardino dietro casa. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Scicli.

Frosinone - spara ai figli di 18 e 25 anni mentre la moglie è fuori casa - poi si toglie la vita : Li avrebbe uccisi nel sonno e poi si è tolto la vita. Strage in famiglia ad Esperia (Frosinone). Gianni Paliotta, un ex ferroviere pensionato di 70 anni ha sparato al figlio Mariano di 26...

Frosinone - uccide i figli nel sonno. Poi si toglie la vita : G. P. - 65 anni ed ex ferroviere ora in pensione - ha ucciso i suoi due figli, Isabella di 18 anni e Mariano di 25, a colpi di fucile. È successo a Esperia, in provincia di Frosinone, intorno alle 7.30 di questa mattina. Salva per miracolo la moglie che, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Dopo aver ucciso i figli, l'uomo si è diretto nella centrale piazza Consalvo e qui si è tolto la vita.Non sono ancora chiari i motivi che hanno ...

