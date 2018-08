Si era appena diplomato | a settembre avrebbe iniziato ingegneria all’Università Marco è

Polveriera Milan - la clamorosa richiesta dei tifosi : è bufera dopo appena 90 minuti di campionato : Si sono giocati i due anticipi validi per la seconda giornata del campionato di Serie A, successo casalingo della Juventus che ha avuto la meglio della Lazio di Simone Inzaghi, il match serale ha visto in campo Napoli e Milan, una partita spettacolare che ha regalato emozioni e colpi di scena. Partenza super della squadra di Gennaro Gattuso che era passata in vantaggio con il gran gol di Bonaventura e con il contropiede perfetto ...

Borsa svizzera chiude appena positiva - SMI +0 - 02% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Estate nera sulle montagne italiane - più di 70 morti in appena 2 mesi - : Gli incidenti mortali hanno interessato tutto il territorio nazionale con una concentrazione più elevata sull'arco alpino. Le vittime sono soprattutto scalatori, ma anche escursionisti, piloti di ...

Estate nera sulle montagne italiane - più di 70 morti in appena 2 mesi : Estate nera sulle montagne italiane, più di 70 morti in appena 2 mesi Gli incidenti mortali hanno interessato tutto il territorio nazionale con una concentrazione più elevata sull'arco alpino. Le vittime sono soprattutto scalatori, ma anche escursionisti, piloti di parapendio, base-jumper, torrentisti e semplici ...

Carlo Conti figlio : “Ecco cosa ho regalato a Matteo quando era appena nato” : Il figlio di Carlo Conti: il regalo per Matteo appena nato Oggi il piccolo Matteo ha già quattro anni, ma Carlo Conti ha voluto svelare solo ora il regalo che ha donato al figlio appena nato. Subito dopo il parto della moglie Francesca Vaccaro, il conduttore è corso a comprare al neonato una maglia della […] L'articolo Carlo Conti figlio: “Ecco cosa ho regalato a Matteo quando era appena nato” proviene da Gossip e Tv.

Crollo Genova - Mirko Vicini e Bruno Casagrande travolti dal pilone del ponte mentre lavoravano : erano precari appena assunti : Mirko Vicini era stato assunto poche settimane fa all'Amiu e ieri mattina stava lavorando nell'isola ecologica di Campi quando è stato travolto da un pilone del ponte crollato. Il giovane, di 31 anni, ...

Lotta alla droga a Terni squadra mobile ferma italiano e straniero appena scarcerato : Lotta alla droga a Terni squadra mobile ferma italiano e straniero appena scarcerato Fine settimana di controlli da parte della Polizia di Stato, servizi potenziati " come disposto dal Questore ...

Dramma in Grecia : Paolo e Federica muoiono in vacanza. erano appena arrivati : Erano arrivati a Rodi, in Grecia, sabato scorso ma per questa giovane coppia italiana la vacanza si è trasformata in tragedia nemmeno due giorni dopo. Non hanno avuto nemmeno il tempo di godersela: sono morti insieme, in un terribile incidente stradale avvenuto sull’isola che avevano scelto come meta delle loro ferie. Non ci sono più Paolo Verzini e la compagna Federica Baltieri. Lui, 40 anni, era cresciuto a Montorio, la compagna, ...

TONINELLI E TRIA AZZeraNO VERTICI FERROVIE/ Sciolto Cda appena rinnovato - Trasporti : "No occupazione poltrone" : Fs, TONINELLI e TRIA AZZERANO i VERTICI: Sciolto il cda di FERROVIE dello Stato, il Governo silura l'ad Mazzoncini. Ecco come cambia il gruppo: addio anche alla fusione con Anas?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:47:00 GMT)

Fs - blitz del governo. Azzerati i vertici appena riconfermati : MILANO - blitz del governo su Ferrovie dello Stato. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato di avere fatto decadere l'intero consiglio di amministrazione della controllata ...

Emanuela muore stroncata da una leucemia a 32 anni - era appena diventata mamma : La 32enne Emanuela Balducci, maestra riminese, stroncata dal male pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bimbo. Aveva scoperto di essere malata poco prima del parto.Continua a leggere

Rimini - muore stroncata da una leucemia. era appena diventata mamma : Rimini - Dalla gioia per essere diventata mamma al dolore e al buio, tutto in meno di un mese. Oggi a Rimini si svolgeranno i funerali di Emanuela Balducci, 32 anni, maestra presso una scuola d'...

Bari - appena scarcerata ricomincia a spacciare droga/ Turi - ultime notizie : arrestata 48enne pusher : Bari, appena scarcerata ricomincia a spacciare droga: arrestata 48enne pusher di Turi. Le ultime notizie: è stata subito condannata ad una pena di 10 mesi. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Appena scarcerati tornano in cella - nuovi guai per la banda dei self service : Osimo , Ancona, , 4 luglio 2018 " La banda di quattro romeni dimoranti in Abruzzo specializzata nei furti alle colonnine self service dei distributori di carburanti che faceva esplodere, sono finiti ...