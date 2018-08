Sfida alla Ue | il governo cerca nuovi alleati | Salvini-Orban e Conte-Babis

Notizie del giorno : il caso Genova e Sfida alla UE : Notizie del giorno. Il ministro dei Trasporti, Toninelli, nell’audizione al Senato ha riferito sul Ponte Morandi a Genova. Scontro tra Italia ed Europa sui contributi a Bruxelles. Il commissario Ue al Bilancio, il tedesco Gunther Oettinger attacca sostenendo che Roma non versa affatto 20 miliardi l’anno, ma 3 netti. Notizie del giorno: il caso Genova e il ministro Toninelli News. “Bisogna smettere di inseguire le emergenze e bisogna ...

Luigi Di Maio rompe il tabù del 3% : "Non lo escludo". Dopo la Lega anche i 5 Stelle pronti alla Sfida frontale con Bruxelles : Il tetto del 3%, caro a Bruxelles, sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, tutto può essere. ...

Newcastle - Muto : dal 'no' al Chelsea alla Sfida da avversario : Lui e la sua Nazionale sono passati agli onori della cronaca per la pulizia con la quale hanno lasciato tutti gli spogliatoi occupati durante la competizione: " È il nostro modo abituale di fare le ...

Carletto contro Rino : Sfida da prendere... alla lettera : E Higuain è fra i primi 10 al mondo" GRINTA SENZA EGUALI - "In campo eri il mio guerriero. Mai una volta che ti abbia visto mollare, mai una volta che ti abbia visto la maglia pulita. È questo che ho ...

TESLA NON SI RITIRERÀ DALLA BORSA/ Ultime notizie : Kalashnikov lancia la Sfida a Musk : TESLA resta in BORSA: l’annuncio di Elon Musk. Ultime notizie: “E’ la strada migliore, niente delisting”. Torna sui suoi passi il visionario sudafricano, convinto dagli azionisti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:32:00 GMT)

Lazio - oggi la Sfida alla Juventus : il momento di essere grande : Emozione, la giusta dose di paura e la voglia di fare meglio rispetto alla prima. Juventus-Lazio è tutta qui. La stagione biancoceleste è iniziata nel peggiore dei modi tra volantini, litigi ...

Formula 1 - GP Belgio : Vettel lancia la Sfida alla Mercedes. 'Gap non incolmabile. Ricciardo mi ha sorpreso - Alonso no' : Seb e la Ferrari ci credono. Vettel vuole il titolo mondiale, sia piloti che costruttori e lo fa capire chiaramente alla vigilia delle prove libere di Spa. Il ritorno della Formula 1 in Belgio ...

Allan lancia la Sfida alla Juventus : “anche il Napoli per lo scudetto - CR7 non vince da solo” : Inizio con il botto per il Napoli nel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista allan. Il calciatore lancia la sfida alla Juventus: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci ...

La Sfida di Giorgetti e l'addio della Grecia alla Troika. Di cosa parlare stasera a cena : Potreste cominciare dalla loquacità e dalla presenza sulla scena del provveditore capo alle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, Roberto Ferrazza. Una figura interessante per capire le stranezze della percezione sulle responsabilità (dirette e indirette) nella tragedia di Genova. Fe

Napoli - uno schiaffo alle critiche : Ancelotti lancia la Sfida alla Juve : È ricominciato il duello Juve-Napoli. I campioni hanno sudato e non solo per il gran caldo per battere il Chievo a Verona (rinviato l'appuntamento di Cristiano Ronaldo con il primo gol...

Softball - European Cup : La Loggia - dall’A2 alla Sfida in Europa contro altre otto formazioni : Si disputerà in Italia, appena fuori Torino, la venticinquesima edizione dell’European Cup. Nello scorso gennaio, infatti, La Loggia si è assunta l’onore e l’onere di organizzare la coppa che vedrà affrontarsi nove formazioni per un posto nella prossima edizione del principale trofeo europeo, la Premiere Cup. La società torinese, dopo aver vinto due scudetti consecutivi nel 2013 e 2014, si trova ora in Serie A2 e sta disputando ...