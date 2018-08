“Sesso con 3 uomini al giorno” La super vip è malata Si è ridotta così

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) “Bevo per intorpidire il dolore, ma il problema non è mai stato col sesso o con l’alcol. Riguarda me stessa” ha rivelato al Sun poco prima di entrare in una clinica per disintossicarsi. Era una stella degli anni ’90. Bellissima, seguitissima, amatissima. Ora, invece, ha perso il controllo della sua vita e ha toccato il fondo del baratro. Ma vuole rialzarsi. Vuole liberarsi della dipendenza dall’alcol. E di quella del sesso. “È solo un modo con cui molte persone mascherano ciò che sta realmente accadendo” ha aggiunto. Certo, fa tristezzain queste condizioni. Proprio lei che sembrava un vulcano di energia, una forza della natura, una roccia che nessuno avrebbe potuto abbattere. E invece ancora una volta le apparenze ingannano. Mel B, la ex Spice girl (la ricciolona, per capirci) che oggi ha 43 anni, dopo “6 mesi difficilissimi” per curare un disturbo da stress ...