Serie tv | ecco i titoli più attesi dell' autunno

La Serie C live in esclusiva su Eleven Sports : ecco i prezzi dei pacchetti per il 2018/19 : Il countdown per il fischio d’inizio della Serie C 2018/19 volge al termine: tra meno di due settimane il via. L'articolo La Serie C live in esclusiva su Eleven Sports: ecco i prezzi dei pacchetti per il 2018/19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio Serie D - è il giorno del derby Sondrio-Lecco : Grande attesa per il debutto della squadra guidata da Omar Nordi nella stagione ufficiale, con la prima fatica di Coppa Italia che pone i biancazzurri di fronte a un avversario candidato alla vittoria ...

Serie A - la Juventus spegne la Lazio allo Stadium : 2-0 con Pjanic e Mandzukic - a secco Ronaldo : La Juventus ha sconfitto per 2-0 la Lazio nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Decidono i gol di Pjanic , 30', nel primo tempo e Mandzukic , 75', nella ripresa.

Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere : nuovi acquisti a secco (2^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: si entra nella seconda giornata con Alejandro Gomez Capocannoniere del torneo, l'argentino è l'unico ad aver realizzato una doppietta nella gara di esordio(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Serie A - ecco tutte le probabili formazioni della 2ª giornata : TORINO - Va in scena la seconda giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze il big-match allo Stadium tra Juventus e Lazio , a seguire il debutto di Ancelotti al San Paolo contro il Milan ...

Serie BKT - al via la stagione 2018/2019 : ecco come vedere le partite : Riparte il campionato di Serie BKT, che da quest'anno sarà visibile sulla piattaforma DAZN. In chiaro anche una gara ogni turno: l'anticipo del venerdì. L'articolo Serie BKT, al via la stagione 2018/2019: ecco come vedere le partite è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Homeland - la Serie tv arriva in chiaro sul 20 : ecco quando : La serie di successo Homeland approda in esclusiva in chiaro sul canale 20 Mediaset: ecco data di messa in onda, trama e cast Una bellissima notizia per i tantissimi appassionati di serie tv. La serie cult “Homeland” sarà interamente trasmessa in chiaro sul canale 20 Mediaset. ecco tutto quello che c’è da sapere su quella che è stata definita una delle migliori serie tv degli ultimi dieci anni (se non la migliore in ...

Arbitri Serie A : ecco le designazioni arbitrali della prossima giornata : Comunicate le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Per Juventus-Lazio è stato scelto Irrati, mentre Valeri dirigerà Napoli-Milan. Mazzoleni il fischietto di Inter-Torino. Cagliari – Sassuolo Pairetto Fiorentina – Chievo Abisso Frosinone – Bologna Manganiello Genoa – Empoli Marinelli Inter – Torino Mazzoleni Juventus – Lazio Irrati Napoli – Milan Valeri Roma – Atalanta Fabbri Spal – Parma A Bologna Orsato Udinese – ...

Serie B - inizia l'era DAZN : ecco come potrete vederla : Il countdown sta per esaurirsi: domani, venerdì 24 agosto, avrà inizio la stagione 2018-2019 della Serie BKT. Ad aprire le danze saranno Brescia e Perugia, nell'anticipo del venerdì sera che ha subito ...

Ecco quanto vale la Serie A : 4 - 5 miliardi di euro - e inseguiamo la Premier League - : Il mercato da urlo ha fatto crescere il valore delle rose delle nostre squadre: +1 miliardo: Liga nel mirino. Boom dell'Inter, +56%,

Serie C - ecco date di calendari ed inizio campionati : Dopo il caos degli ultimi giorni la Serie C sembra avvicinarsi ad una via d’uscita, nelle ultime ore importati indicazioni in conferenza stampa di Gabriele Gravina: “come ho già preannunciato giorni fa oggi è stato deciso dall’assemblea all’unanimità che il calendario verrà presentato l’8 settembre, qualche ora prima verranno formati i gironi. La settimana successiva ci sarà il via al campionato.Credo che ...

Serie A - nell'estate di CR7 ecco i 71 nuovi stranieri : S ono 72, ne sono sbarcati di più e di meno in passato, ma non è questo l'importante. Perché gli stranieri nello sport non andrebbero contati, ma pesati. E questo è un anno particolare per farlo, per tanti motivi. In primis perché ce n'è uno gigantesco, roba che in Italia non si vedeva da quando eravamo il paese ...

Domenica la Serie A scende in campo con 'Genova nel cuore' : ecco le magliette : Quindi l'idea/appello dell'assessore allo Sport di Regione Liguria, Ilaria Cavo: 'Bene la scelta della Serie A di omaggiare Genova scendendo in campo con le maglie che ricordano la tragedia di Ponte ...

Bari - De Laurentiis scatenato : “presto in Serie A - ecco il nuovo allenatore” - tutto anche sul mercato : Dopo il fallimento il Bari si prepara a ripartire dalla Serie D con De Laurentiis presidente. Importanti obiettivi del numero uno, annunciato il nuovo allenatore: “il presidente sarà mio figlio Luigi, il sottoscritto ed Edoardo, l’altro mio figlio, saremo presidenti onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il prima possibile. Cornacchini sarà l’allenatore? Sì, a breve Pompilio spiegherà il perché della scelta. Abbiamo scelto ...