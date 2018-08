Serie A | ufficiale | i capitani potranno indossare solo la fascia della Lega

Serie C - ufficiale : il mercato chiuderà il 31 agosto : ROMA - Il mercato della Serie C non chiuderà il 25 agosto, bensì il 31. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini , preso atto delle esigenze ...

Fifa 19 : Serie A con licenza! Adesso è ufficiale! : Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi Adesso arriva la conferma! il campionato di Serie A in Fifa 19 avrà la licenza la licenza ufficiale della Lega Calcio! Ecco il comunicato pubblicato pochi minuti fa: Milano, 20 agosto 2018 – La Lega Serie A annuncia ufficialmente che la Serie A TIMsarà presente in Fifa 19. La nuova edizione del simulatore calcistico più […] L'articolo Fifa 19: Serie A con licenza! Adesso è ufficiale! proviene da ...

Caso Modric - UFFICIALE : dura replica della Lega Serie A alle accuse di Tebas : ... motivo per cui la stessa Lega vive un momento di grande ottimismo ed entusiasmo condiviso dagli addetti ai lavori e dai tifosi e appassionati di tutto il mondo, cresciuti nelle ultime stagioni in ...

Rinviate Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina/ Prima giornata Serie A - ufficiale : si gioca sugli altri campi : Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa, valide per la Prima giornata, potrebbero essere Rinviate come tutta la Serie A: si attende la decisione della Lega dopo il crollo del Ponte a Genova(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Ora è ufficiale - la Serie B sarà a 19 squadre : si parte il 24 agosto : È arrivato l'ok della Figc per la B a 19 squadre, che mantiene inalterato il numero di promozioni (3) e retrocessioni (4). L'articolo Ora è ufficiale, la Serie B sarà a 19 squadre: si parte il 24 agosto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rugby – Serie A femminile : il calendario ufficiale del campionato 2018-19 : Serie A femminile: ufficializzato il calendario del campionato 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del campionato Italiano di Serie A femminile 2018/19 al via il prossimo 7 ottobre. Venti squadre si contenderanno il Titolo di Campione d’Italia. Suddivise su base territoriale in due gironi da dieci squadre ciascuno, le venti formazioni si affronteranno con girone all’italiana e partite di andata e ritorno ...

Il documentario - quello ufficiale - su Robin Williams. E Insatiable : la Serie che solo agli americani pare scorretta - : Ci sono estratti degli spettacoli più noti e momenti molto meno conosciuti, ricordi di amici e colleghi come Steve Martin che con lui hanno condiviso una parte di carriera e ovviamente figli e ...

Serie B : ufficiale - campionato a 19 squadre : “La Lega B comunica che i calendari del campionato Serie BKT 2018/19 saranno resi noti a Milano, nella sede di via Rosellini, lunedì alle ore 19 con l’organico previsto a 19 squadre. La Lega B – informa una nota – inoltre, si riserva ogni azione in ogni sede nei confronti di tutti coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte e comportamenti e azioni antigiuridiche, illegittime e pregiudizievoli ...

Serie A - le partite del campionato italiano trasmesse anche negli Stati Uniti : ufficiale l’accordo con Espn : A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport Espn ha siglato un accordo pluriennale per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione della Serie A negli Stati Uniti. A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt ...

Juventus - arriva il comunicato ufficiale : SQUADRA B in Serie C - Juventus - : Venerdì 03 Agosto 2018, Un'altra grande novità nel mondo Juventus. Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una seconda SQUADRA, dal nome Juventus U23, che militerà nel campionato di SERIE C, al via dal prossimo 25 agosto. Il progetto si è ...

