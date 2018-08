ilfattoquotidiano

: Serie A, l’Antitrust contro Sky e Dazn: “Pratiche commerciali scorrette, possibili violazione dei diritti dei consu… - italianaradio1 : Serie A, l’Antitrust contro Sky e Dazn: “Pratiche commerciali scorrette, possibili violazione dei diritti dei consu… - italianaradio1 : Sky Italia e Dazn finiscono nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia… - Noovyis : Un nuovo post (Serie A, l’Antitrust contro Sky e Dazn: “Pratiche commerciali scorrette, possibili violazione dei di… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Sky Italia efiniscono nel mirino del. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia di avere avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per “presunte praticheviolazioni dei diritti dei consumatori” nei confronti di Sky Italia e le due società del Gruppo Perform, con nome commerciale, per lazzazione dei pacchetti delle partite dellaA per la stagione 2018/2019. Secondo l’Autorità – si legge in una nota – Sky avrebbe adottato “modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale non ...