Serie A | 3^ giornata | orari di anticipi e gare di domenica in diretta su Sky e Dazn

VIDEO Roma-Atalanta 3-3 - gli highlights della seconda giornata di Serie A. Grande rimonta dei giallorossi : Pirotecnico 3-3 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2018-2019. Avanti per 1-0 dopo appena 2 minuti grazie ad una rete di Pastore, i padroni di casa hanno subito la furia orobica: prima Castagne, poi una doppietta del neo-acquisto Rigoni hanno completamente ribaltato il match al 38′. Nella ripresa ci ha pensato Florenzi a suonare la carica per i giallorossi andando a segno al 60′, prima del ...

Calendario Serie A 2018-2019 - terza giornata (1-2 settembre) : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : La terza giornata della Serie A 2018-2019 è pronta per andare in scena. Si giocherà nel weekend dal 31 agosto al 2 settembre. Il prossimo turno si preannuncia decisamente interessante secondo un programma che inizierà venerdì e poi avrà il suo epilogo la domenica. A dare inizio alle danze saranno Milan e Roma che si affronteranno a San Siro. Una sfida di grande livello alla Scala del Calcio. I rossoneri andranno a caccia del primo successo ...