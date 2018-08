Sergio Rubini ritorna al cinema con “Il bene mio” il nuovo film di Pippo Mezzapesa

domanipress

(Di martedì 28 agosto 2018) “Ilmio è tutto ciò per cui si vive, combatte e resiste. L’amore, l’incanto del ricordo, la memoria come seme per il domani. Ilprivato e collettivo. Il titolo delracchiude tutto questo – racconta il registadel suo secondo lungometraggio, Ilmio, che viene presentato, mercoledì 5 settembre, come Evento Speciale alle Giornate degli Autori. Il, una produzione Altre Storie con Rai, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo del MiBACT- Direzione Generale per ile di ApuliaCommission, sarà nelle sale dal 4 ottobre. Una storia che nasce dal desiderio di raccontare le vicende di un uomo ‘custode della memoria’ e di un’intera comunità perduta, che non riesce a ritrovare se stessa. Protagonista del, nel ruolo di Elia, ultimo abitante del paese fantasma di Provvidenza, distrutto dal terremoto. Una voce ...