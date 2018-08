Senato | la proposta del presidente Casellati | ' Chi non è presente prenderà meno soldi'

Taormina - proposta di restauro geoambientale di Isolabella. Il Senatore Ortolani : “Sembra che Legambiente si riferisca ad un altro progetto!” : “Qualche anno fa rimasi abbagliato dalla bellezza ambientale di Isolabella di Taormina: un monumento della natura. Mi colpì negativamente la bruttezza del muro di calcestruzzo e il disordine dei blocchi di calcestruzzo che delimitano la baia nella parte meridionale: uno scempio in tanta bellezza naturale. Proposi di mitigare lo scempio visivo citato e di effettuare un contenuto ripascimento della spiaggia, massimo 15 m, usando sedimenti ...

Pensioni d'oro - Di Maio : «Questa settimana proposta al Senato» : 'Noi siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia cambia i tavoli sull'immigrazione ma questo è solo l'antipasto dei tavoli sull'economia. L'altro giorno ci siamo detti chiaramente che non ...

La “proposta” di Beppe Grillo : Senatori eletti a sorte fra i cittadini : Grillo dal suo blog propone: "Selezioniamo le persone a sorte e le mettiamo in parlamento". I vantaggi sarebbero molti: "Il 50% sarebbero donne. Molti sarebbero giovani, alcuni vecchi, altri ricchi, ma la maggior parte di loro sarebbero gente comune". Il primo passo proposto è la scelta a sorteggio dei senatori.Continua a leggere

