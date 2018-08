“Sei un morto che cammina” Minacce di morte a Francesco Schiattarelli | il 19enne omicida

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) Ancora una rissa in discoteca, questa volta l’epilogo è dei più drammatici. Alla lettura della notizia Stefano Bettarini e Simona Ventura avranno provato un brivido lungo la schiena: solo un mese fa il loro primogenito, Niccolò, ha rischiato di lasciarci le penne per difendere un amico. A lui è andata ‘bene’, aAugieri no: il giovane ventitrenne èmercoledì scorso, a Diamante, per difendere un amico. Secondo quanto emerso dalle indagini, alla base della rissa che è costata laal giovane cosentino, ci sarebbe stata una banale spinta. Poco prima, un amico di Augieri avrebbe accidentalmente urtato un diciannovenne (indagato per l’omicidio, ndr.). C’erano state proteste, parole grosse, poi i due si erano allontanati. Poco dopo però, insieme alle rispettive comitive, i due si sono nuovamente incontrati in una piazzetta nei pressi dei più ...