Sdegno per Samar Badawi decapitata in Arabia Saudita | bufala o tragica sorte?

optimaitalia

: Sdegno per #SamarBadawi decapitata in Arabia Saudita: bufala o tragica sorte? - OptiMagazine : Sdegno per #SamarBadawi decapitata in Arabia Saudita: bufala o tragica sorte? - Infoconte : #siamotuttikhadijan Ondata di sdegno e commozione per la storia di #Khadija, una ragazza di 17 anni, rapita,… -

(Di martedì 28 agosto 2018) In tanti in queste ore si stanno chiedendo se sia vera la notizia secondo cuisia statain. Si tratta di un personaggio decisamente famoso per tutti coloro che seguono da vicino le notizie riguardanti i diritti delle donne nel Paese, al punto che già in passato sono stati segnalati molti arresti. Nonostante la ragazza non sia mai stata coinvolta in episodi violenti. Ora, però, cresce l'angoscia tra i suoi seguaci, in quanto si dice che lo scorso 20 agosto sia stata uccisa dopo un processo molto superficiale. Proviamo dunque a capirci qualcosina in più.Effettuando ulteriori ricerche, mi sono imbattuto in un articolo di bufale.net, che a conti fatti smentisce in modo categorico chesia statain. Certo, ad oggi il suo futuro è molto incerto, come quello di altre donne che sono state arrestate insieme a lei, ...