Scuole senza derattizzazioni | lo sfogo della grillina | ' È il 28 agosto e ancora non si sa

STORIA/ Scuole "senza oneri per lo stato" : perché ai costituenti era tutto chiaro e a noi no? : Uno dei temi più dibattuti e ricorrenti riguarda la legittimità del finanziamento pubblico alle Scuole paritarie. Ecco cosa accadde in Assemblea costituente. LORENZO ETTORRE(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Italia del dopoguerra, così la Chiesa ha salvato la DcLETTURE/ Italia del dopoguerra, il tiro "mancino" del fascismo a cattolici e comunisti