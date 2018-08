Scuola | rischio caos a settembre | migliaia ancora le cattedre scoperte

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

Scuola - 33mila tra prof e Ata chiedono la pensione : procedure bloccate e cattedre a rischio. Ministero spiega : “C’è soluzione” : Oltre 25mila docenti, più quasi 8mila tra bidelli, assistenti tecnici, amministrativi e circa 300 presidi, chiedono di andare in pensione. E la Scuola va in tilt: in ballo, come scrive il Messaggero, c’è la copertura delle cattedre per il nuovo anno scolastico, messa a rischio dal combinato disposto del picco di richieste dovuto alla legge Fornero e della nuova procedura per la verifica dei requisiti in mano, per la prima volta, all’Inps. ...

Marsala. La Scuola a Ranna a rischio chiusura. Non è vero - perde solo autonomia : Enzo Sturiano, presidente dell'Aula, sostiene che da sempre c'è qualcosa in quel plesso che non va, anche nella formazione delle classi, c'è una volontà politica chiara, secondo il presidente, che si ...

Terremoto - rischio sismico : chiusa la Scuola primaria di Cinigiano : La scuola primaria di Cinigiano (Grosseto) chiude per rischio sismico. E’ stato il sindaco del paese, Romina Sani, in accordo con tutta la Giunta e la dirigente scolastica, a firmare l’ordinanza che prevede l’immediata chiusura della scuola, in via Ombrone, in seguito ai risultati delle verifiche sismiche dell’immobile. “Una scelta difficilissima e sofferta – afferma il sindaco Romina Sani – dettata ...

