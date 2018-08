SCUOLA La terza via tra flop della globalizzazione e sovranismo sui banchi

SCUOLA - altri settemila docenti precari delle graduatorie terza fascia ammessi al concorso : Arrivano novita' sul concorso dei docenti precari della Scuola: altri 7 mila insegnanti delle graduatorie di terza fascia, non abilitati, sono stati ammessi a partecipare al bando semplificato, con sola prova orale, indetto per i precari storici dall'ex ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli. Si tratta dei docenti non abilitati, insegnanti di sostegno con meno di tre anni di servizio, tecnico-pratici, insegnanti musicali e Isef. Lo ha ...

SCUOLA/ Esame di terza media - ci pensa la vita a smascherare l'inganno : "Vogliamo parlare di come mai, arrivandoci in modi così diversi, l'Esame di terza media continui ad avere valore legale" e di fatto sia un inganno? (2). CORRADO BAGNOLI(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Storia alle medie: "ribelli per amore", nel 1944 come oggi, di M. S. RiccardiSCUOLA/ Prove Invalsi 2018, i risultati scagionano le medie, di B. Fiore

Velvet Coleccion - terza puntata : Raul De La Riva aprirà una SCUOLA di moda! : Ana Ribera dopo aver lanciato la prima sfilata di moda a Barcellona e dopo la perdita del suo adorato zio, rientra a New York. Nelle Gallerie Velvet, Raul De La Riva aprirà una scuola di moda! Velvet Coleccion Anticipazioni: Ana Ribera rientra dalla sua famiglia a New York. Ana Ribera dopo aver aperto la nuova galleria Velvet con sede in Barcellona e dopo aver lanciato la prima sfilata di moda per far conoscere al mondo intero la nuova ...