Scossa di terremoto magnitudo 6 2 al largo dell’Indonesia DATI e MAPPE

Scossa di terremoto magnitudo 6 in Iran : almeno 2 morti e un centinaio di feriti : Una Scossa di terremoto magnitudo 6 si è verificata alle 00:16 ora italiana in Iran , a 26 km sudovest da Javanrud, nella provincia occidentale di Kermanshah. L’ipocentro, secondo quanto rilevato dall’Istituto geofisico statunitense USGS, è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo quando riportato dai media locali, almeno due persone sarebbero morte e un centinaio sarebbero rimaste ferite. L'articolo Scossa di terremoto ...

Terremoto - nuova Scossa in Molise : paura da Campobasso a Termoli : Trema ancora la terra in Molise . Una scossa di Terremoto è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 17.54 in provincia di Campobasso . Epicentro, come negli ultimi casi, a ...

Terremoto in Molise. Aumentata la probabilità di una Scossa ancora più forte : La Protezione Civile è sempre pronta ad affrontare le eventuali emergenze in ogni angolo del Paese. In queste ore i suoi vertici si trovano in Molise, Regione interessata da diverse forti scosse negli ultimi giorni.--“C’è il Terremoto, il Terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che è Aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il messaggio che deve ...